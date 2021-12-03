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В Брянске при пожаре в частном доме погибли два человека
В Брянске при пожаре в частном доме погибли два человека - РИА Новости, 03.12.2021
В Брянске при пожаре в частном доме погибли два человека
Два человека погибли при пожаре в частном жилом доме в Брянске, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T09:25
2021-12-03T09:25
2021-12-03T09:25
происшествия
брянск
жилье
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Два человека погибли при пожаре в частном жилом доме в Брянске, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.Он добавил, что пожар удалось локализовать на площади порядка 60 квадратных метров.Обстоятельства возгорания и личности погибших выясняются.
https://ria.ru/20211129/pozhar-1761363936.html
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происшествия, брянск, жилье
В Брянске при пожаре в частном доме погибли два человека
Два человека погибли при пожаре в частном доме в Брянске