https://ria.ru/20211203/proisshestvie-1761955102.html

В Брянске при пожаре в частном доме погибли два человека

В Брянске при пожаре в частном доме погибли два человека - РИА Новости, 03.12.2021

В Брянске при пожаре в частном доме погибли два человека

Два человека погибли при пожаре в частном жилом доме в Брянске, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T09:25

2021-12-03T09:25

2021-12-03T09:25

происшествия

брянск

жилье

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Два человека погибли при пожаре в частном жилом доме в Брянске, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.Он добавил, что пожар удалось локализовать на площади порядка 60 квадратных метров.Обстоятельства возгорания и личности погибших выясняются.

https://ria.ru/20211129/pozhar-1761363936.html

брянск

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происшествия, брянск, жилье