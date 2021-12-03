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Автоэксперт предупредил, что нельзя делать с машиной зимой
Автоэксперт предупредил, что нельзя делать с машиной зимой - РИА Новости, 03.12.2021
Автоэксперт предупредил, что нельзя делать с машиной зимой
Самая распространенная грубая ошибка, которую допускают водители зимой — начало движения без прогрева двигателя, рассказал агентству "Прайм" автоэксперт... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T02:20
2021-12-03T02:20
зима
авто
россия
валерий жар
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Самая распространенная грубая ошибка, которую допускают водители зимой — начало движения без прогрева двигателя, рассказал агентству "Прайм" автоэксперт Московского Политеха Валерий Жар.Двигатель, по мнению специалиста, должен прогреться "хотя бы в пределах 50-60 градусов".Еще одна ошибка, указывает Жар, — начало движения после прогрева двигателя на больших скоростях и повышенных оборотах двигателя.
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зима, авто, россия, валерий жар
02:20 03.12.2021
 
Автоэксперт предупредил, что нельзя делать с машиной зимой

Эксперт Жар: зимой нужно прогревать двигатель автомобиля в пределах 50-60 градусов

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАвтомобиль
Автомобиль - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Самая распространенная грубая ошибка, которую допускают водители зимой — начало движения без прогрева двигателя, рассказал агентству "Прайм" автоэксперт Московского Политеха Валерий Жар.
Двигатель, по мнению специалиста, должен прогреться "хотя бы в пределах 50-60 градусов".
"В условиях низких температур, современные горюче-смазочные материалы не утрачивают своих эксплуатационных свойств, что нельзя сказать о физических свойствах материалов деталей двигателя, где при низких температурах увеличивается хрупкость материалов, зазоры между трущимися поверхностями и неравномерно распределяется температура по деталям двигателя — все это приводит к интенсивному износу механизмов и элементов двигателя", — считает он.
Еще одна ошибка, указывает Жар, — начало движения после прогрева двигателя на больших скоростях и повышенных оборотах двигателя.
Автомобиль - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
26 ноября, 02:15
Автоэксперт рассказал, надо ли прогревать машину зимой
 
ЗимаАвтоРоссияВалерий Жар
 
 
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