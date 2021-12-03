https://ria.ru/20211203/progrev-1761937120.html
Автоэксперт предупредил, что нельзя делать с машиной зимой
Автоэксперт предупредил, что нельзя делать с машиной зимой - РИА Новости, 03.12.2021
Автоэксперт предупредил, что нельзя делать с машиной зимой
Самая распространенная грубая ошибка, которую допускают водители зимой — начало движения без прогрева двигателя, рассказал агентству "Прайм" автоэксперт... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T02:20
2021-12-03T02:20
2021-12-03T02:20
зима
авто
россия
валерий жар
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Самая распространенная грубая ошибка, которую допускают водители зимой — начало движения без прогрева двигателя, рассказал агентству "Прайм" автоэксперт Московского Политеха Валерий Жар.Двигатель, по мнению специалиста, должен прогреться "хотя бы в пределах 50-60 градусов".Еще одна ошибка, указывает Жар, — начало движения после прогрева двигателя на больших скоростях и повышенных оборотах двигателя.
https://ria.ru/20211126/progrev-1760808222.html
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зима, авто, россия, валерий жар
Автоэксперт предупредил, что нельзя делать с машиной зимой
Эксперт Жар: зимой нужно прогревать двигатель автомобиля в пределах 50-60 градусов