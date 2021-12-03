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Вечером в Москве ожидаются пробки до девяти баллов
Вечером в Москве ожидаются пробки до девяти баллов - РИА Новости, 03.12.2021
Вечером в Москве ожидаются пробки до девяти баллов
Пробки на дорогах Москвы могут достигнуть 9 баллов к вечеру пятницы, сообщает столичный дептранс в своем Telegram-канале. РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T07:47
2021-12-03T07:47
2021-12-03T07:47
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москва
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Пробки на дорогах Москвы могут достигнуть 9 баллов к вечеру пятницы, сообщает столичный дептранс в своем Telegram-канале."Вечер 8-9 баллов", - говорится в сообщении.Добавляется, что утром пятницы загруженность дорог оставляет три балла, движение в центр затруднено на Ярославском шоссе, шоссе Энтузиастов и Рязанском проспекте. Отмечается, что нормальное движение зафиксировано на Ленинском и Кутузовском проспектах и на проспекте Маршала Жукова.
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общество, москва
Вечером в Москве ожидаются пробки до девяти баллов
Дептранс Москвы ожидает девятибалльные пробки в Москве вечером