Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211203/probki-1761948786.html
Вечером в Москве ожидаются пробки до девяти баллов
Вечером в Москве ожидаются пробки до девяти баллов - РИА Новости, 03.12.2021
Вечером в Москве ожидаются пробки до девяти баллов
Пробки на дорогах Москвы могут достигнуть 9 баллов к вечеру пятницы, сообщает столичный дептранс в своем Telegram-канале. РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T07:47
2021-12-03T07:47
общество
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758715091_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_89753baff31341b57c561b80b035a9ba.jpg
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Пробки на дорогах Москвы могут достигнуть 9 баллов к вечеру пятницы, сообщает столичный дептранс в своем Telegram-канале."Вечер 8-9 баллов", - говорится в сообщении.Добавляется, что утром пятницы загруженность дорог оставляет три балла, движение в центр затруднено на Ярославском шоссе, шоссе Энтузиастов и Рязанском проспекте. Отмечается, что нормальное движение зафиксировано на Ленинском и Кутузовском проспектах и на проспекте Маршала Жукова.
https://ria.ru/20211201/moskva-1761578777.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758715091_227:0:2958:2048_1920x0_80_0_0_b91689fba26737e6dcb54c4119528117.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва
07:47 03.12.2021
 
Вечером в Москве ожидаются пробки до девяти баллов

Дептранс Москвы ожидает девятибалльные пробки в Москве вечером

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАвтомобили в пробке во время снегопада в Москве, Россия
Автомобили в пробке во время снегопада в Москве, Россия - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Пробки на дорогах Москвы могут достигнуть 9 баллов к вечеру пятницы, сообщает столичный дептранс в своем Telegram-канале.
"Вечер 8-9 баллов", - говорится в сообщении.
Добавляется, что утром пятницы загруженность дорог оставляет три балла, движение в центр затруднено на Ярославском шоссе, шоссе Энтузиастов и Рязанском проспекте. Отмечается, что нормальное движение зафиксировано на Ленинском и Кутузовском проспектах и на проспекте Маршала Жукова.
Снегоуборочная машина убирает снег на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
1 декабря, 09:22
Московский транспорт подготовили к работе в сложных погодных условиях
 
ОбществоМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:35Специалист раскрыла неожиданную пользу минеральной воды
03:27В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
03:23Врачи рассказали, какие новогодние игрушки опасны для здоровья
03:21Врач предупредила о смертельной опасности витамина A
03:15Эксперт предупредил о новых схемах мошенничества, связанных с вакцинацией
03:00Юрист рассказала, что грозит за мешающие соседям звуки интима
02:45Россиянам рассказали, какие фрукты нельзя употреблять при похудении
02:40В Европе предупредили, что "Северный поток — 2" точно "не заработает зимой"
02:31На Украине раскрыли причину мягкой позиции США по "Северному потоку — 2"
02:15В Раде заявили о возможности обращения к "Газпрому" для закупки газа
02:15Эксперт рассказал, как проверить справедливость своей квартплаты
02:15Вирусолог оценил будущее омикрон-штамма коронавируса
02:04В Польше назвали эффективный метод борьбы с "Газпромом"
01:56Источник сообщил о гибели 31 человека при атаке боевиков в Мали
01:39В Бельгии два бегемота заразились коронавирусом
01:34МИД Белоруссии заявил о риске потери государственности из-за санкций ЕС
01:30На Украине заявили об уничтожении материалов об операции против 33 россиян
01:16Fitch подтвердило рейтинг России на уровне "BBB"
01:15Россиянам напомнили об опасности алкоголя для сердца
00:26В Москве арестовали начальника полиции района Ростокино
Лента новостейМолния
Специалист раскрыла неожиданную пользу минеральной водыВ Москве и области объявили желтый уровень погодной опасностиВрачи рассказали, какие новогодние игрушки опасны для здоровьяВрач предупредила о смертельной опасности витамина AЭксперт предупредил о новых схемах мошенничества, связанных с вакцинациейЮрист рассказала, что грозит за мешающие соседям звуки интимаРоссиянам рассказали, какие фрукты нельзя употреблять при похуденииВ Европе предупредили, что "Северный поток — 2" точно "не заработает зимой"На Украине раскрыли причину мягкой позиции США по "Северному потоку — 2"В Раде заявили о возможности обращения к "Газпрому" для закупки газаЭксперт рассказал, как проверить справедливость своей квартплатыВирусолог оценил будущее омикрон-штамма коронавирусаВ Польше назвали эффективный метод борьбы с "Газпромом"Источник сообщил о гибели 31 человека при атаке боевиков в МалиВ Бельгии два бегемота заразились коронавирусомМИД Белоруссии заявил о риске потери государственности из-за санкций ЕСНа Украине заявили об уничтожении материалов об операции против 33 россиянFitch подтвердило рейтинг России на уровне "BBB"Россиянам напомнили об опасности алкоголя для сердцаВ Москве арестовали начальника полиции района Ростокино