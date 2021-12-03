https://ria.ru/20211203/probki-1761948786.html

Вечером в Москве ожидаются пробки до девяти баллов

Вечером в Москве ожидаются пробки до девяти баллов - РИА Новости, 03.12.2021

Вечером в Москве ожидаются пробки до девяти баллов

Пробки на дорогах Москвы могут достигнуть 9 баллов к вечеру пятницы, сообщает столичный дептранс в своем Telegram-канале. РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T07:47

2021-12-03T07:47

2021-12-03T07:47

общество

москва

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Пробки на дорогах Москвы могут достигнуть 9 баллов к вечеру пятницы, сообщает столичный дептранс в своем Telegram-канале."Вечер 8-9 баллов", - говорится в сообщении.Добавляется, что утром пятницы загруженность дорог оставляет три балла, движение в центр затруднено на Ярославском шоссе, шоссе Энтузиастов и Рязанском проспекте. Отмечается, что нормальное движение зафиксировано на Ленинском и Кутузовском проспектах и на проспекте Маршала Жукова.

https://ria.ru/20211201/moskva-1761578777.html

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2021

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общество, москва