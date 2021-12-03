https://ria.ru/20211203/presnyakov-1762022480.html

Владимир Пресняков выпустил новую версию "Стюардессы по имени Жанна"

Владимир Пресняков выпустил новую версию "Стюардессы по имени Жанна" - РИА Новости, 03.12.2021

Владимир Пресняков выпустил новую версию "Стюардессы по имени Жанна"

Владимир Пресняков — младший выпустил новую версию своего хита "Стюардесса по имени Жанна". Об этом он сообщил в личном микроблоге. РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T15:23

2021-12-03T15:23

2021-12-03T15:23

культура

илья резник

владимир пресняков

новости культуры

музыка

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Владимир Пресняков — младший выпустил новую версию своего хита "Стюардесса по имени Жанна". Об этом он сообщил в личном микроблоге. Оригинальный трек вышел в 1992 году. Ставшие знаменитыми строчки "Стюардесса по имени Жанна обожаема и желанна" певец сочинил, когда увидел бортпроводницу одной из авиалиний. Девушку действительно звали Жанна. Дописал текст поэт Илья Резник. "Друзья, встречайте "Стюардессу по имени Жанна 2.0", которая взбудоражит вас по-новому!" — написал исполнитель на своей странице в Instagram. Фанатам интерпретация композиции понравилась. В комментариях в посту они оставили восторженные отзывы. "Спасибо!", "Обожаю эту песню", "Голос сейчас больше нравится, чем в оригинале", "Эту песню можно слушать бесконечно", — отреагировали пользователи. Трек доступен на цифровых площадках.

https://ria.ru/20211125/nalich-1760662586.html

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илья резник, владимир пресняков, новости культуры, музыка