https://ria.ru/20211203/presnyakov-1762022480.html
Владимир Пресняков выпустил новую версию "Стюардессы по имени Жанна"
Владимир Пресняков выпустил новую версию "Стюардессы по имени Жанна" - РИА Новости, 03.12.2021
Владимир Пресняков выпустил новую версию "Стюардессы по имени Жанна"
Владимир Пресняков — младший выпустил новую версию своего хита "Стюардесса по имени Жанна". Об этом он сообщил в личном микроблоге. РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T15:23
2021-12-03T15:23
2021-12-03T15:23
культура
илья резник
владимир пресняков
новости культуры
музыка
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Владимир Пресняков — младший выпустил новую версию своего хита "Стюардесса по имени Жанна". Об этом он сообщил в личном микроблоге. Оригинальный трек вышел в 1992 году. Ставшие знаменитыми строчки "Стюардесса по имени Жанна обожаема и желанна" певец сочинил, когда увидел бортпроводницу одной из авиалиний. Девушку действительно звали Жанна. Дописал текст поэт Илья Резник. "Друзья, встречайте "Стюардессу по имени Жанна 2.0", которая взбудоражит вас по-новому!" — написал исполнитель на своей странице в Instagram. Фанатам интерпретация композиции понравилась. В комментариях в посту они оставили восторженные отзывы. "Спасибо!", "Обожаю эту песню", "Голос сейчас больше нравится, чем в оригинале", "Эту песню можно слушать бесконечно", — отреагировали пользователи. Трек доступен на цифровых площадках.
https://ria.ru/20211125/nalich-1760662586.html
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РИА Новости
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илья резник, владимир пресняков, новости культуры, музыка
Владимир Пресняков выпустил новую версию "Стюардессы по имени Жанна"
Владимир Пресняков выпустил новую версию своего хита "Стюардесса по имени Жанна"
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости.
Владимир Пресняков — младший выпустил новую версию своего хита "Стюардесса по имени Жанна". Об этом он сообщил
в личном микроблоге.
Оригинальный трек вышел в 1992 году. Ставшие знаменитыми строчки "Стюардесса по имени Жанна обожаема и желанна" певец сочинил, когда увидел бортпроводницу одной из авиалиний. Девушку действительно звали Жанна. Дописал текст поэт Илья Резник.
"Друзья, встречайте "Стюардессу по имени Жанна 2.0", которая взбудоражит вас по-новому!" — написал исполнитель на своей странице в Instagram.
Фанатам интерпретация композиции понравилась. В комментариях в посту они оставили восторженные отзывы. "Спасибо!", "Обожаю эту песню", "Голос сейчас больше нравится, чем в оригинале", "Эту песню можно слушать бесконечно", — отреагировали пользователи.
Трек доступен на цифровых площадках.