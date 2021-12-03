https://ria.ru/20211203/preimuschestva-1762106851.html

Глава РЭЦ назвала главные преимущества для резидентов роспромзоны в Египте

Глава РЭЦ назвала главные преимущества для резидентов роспромзоны в Египте - РИА Новости, 03.12.2021

Глава РЭЦ назвала главные преимущества для резидентов роспромзоны в Египте

Создание Российской промышленной экономической зоны в районе Суэцкого канала откроет ряд конкурентных преимуществ для российских компаний, которые локализуют... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T20:04

2021-12-03T20:04

2021-12-03T20:04

экспо 2020

экспо

российский экспортный центр

ао "российский экспортный центр"

вероника никишина

российский экспортный центр (рэц)

россия

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Создание Российской промышленной экономической зоны в районе Суэцкого канала откроет ряд конкурентных преимуществ для российских компаний, которые локализуют там свое производство, заявила генеральный директор АО "РЭЦ" (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина на выставке "Экспо-2020" в Дубае.По ее словами, также резиденты РПЗ смогут поставлять свою продукцию третьим странам в рамках международных торговых соглашений, подписанных Египтом с более чем 70 странами и региональными объединениями. Среди них — Европейская ассоциация свободной торговли, Торгово-экономический союз арабских государств и Общий рынок стран Южной Америки.Соответственно, та продукция, которая будет произведена на территории Российской промышленной зоны, попадет в эти торговые соглашения, что упрощает выход российской продукции на внешние рынки.Помимо этого, компании могут получить право на маркировку "Made in Egypt", которая, в свою очередь, предоставит упрощенный доступ на внешние рынки."Российская промышленная зона в Египте является, по своей сути, проектом частно-государственного партнерства. Наши страны совместно помогают предприятиям запустить проекты. При этом задача РПЗ облегчить процесс адаптации российских компаний к местным условиям при выходе на рынки Ближнего Востока и Северной Африки", – в свою очередь сказал первый заместитель председателя ВЭБа Даниил Алгульян.

https://ria.ru/20211115/aviasalon-1759066279.html

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экспо 2020, экспо, российский экспортный центр, ао "российский экспортный центр", вероника никишина, российский экспортный центр (рэц), россия