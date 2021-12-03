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Глава РЭЦ назвала главные преимущества для резидентов роспромзоны в Египте
Глава РЭЦ назвала главные преимущества для резидентов роспромзоны в Египте - РИА Новости, 03.12.2021
Глава РЭЦ назвала главные преимущества для резидентов роспромзоны в Египте
Создание Российской промышленной экономической зоны в районе Суэцкого канала откроет ряд конкурентных преимуществ для российских компаний, которые локализуют... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T20:04
2021-12-03T20:04
экспо 2020
экспо
российский экспортный центр
ао "российский экспортный центр"
вероника никишина
российский экспортный центр (рэц)
россия
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Создание Российской промышленной экономической зоны в районе Суэцкого канала откроет ряд конкурентных преимуществ для российских компаний, которые локализуют там свое производство, заявила генеральный директор АО "РЭЦ" (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина на выставке "Экспо-2020" в Дубае.По ее словами, также резиденты РПЗ смогут поставлять свою продукцию третьим странам в рамках международных торговых соглашений, подписанных Египтом с более чем 70 странами и региональными объединениями. Среди них — Европейская ассоциация свободной торговли, Торгово-экономический союз арабских государств и Общий рынок стран Южной Америки.Соответственно, та продукция, которая будет произведена на территории Российской промышленной зоны, попадет в эти торговые соглашения, что упрощает выход российской продукции на внешние рынки.Помимо этого, компании могут получить право на маркировку "Made in Egypt", которая, в свою очередь, предоставит упрощенный доступ на внешние рынки."Российская промышленная зона в Египте является, по своей сути, проектом частно-государственного партнерства. Наши страны совместно помогают предприятиям запустить проекты. При этом задача РПЗ облегчить процесс адаптации российских компаний к местным условиям при выходе на рынки Ближнего Востока и Северной Африки", – в свою очередь сказал первый заместитель председателя ВЭБа Даниил Алгульян.
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экспо 2020, экспо, российский экспортный центр, ао "российский экспортный центр", вероника никишина, российский экспортный центр (рэц), россия
20:04 03.12.2021
 

Глава РЭЦ назвала главные преимущества для резидентов роспромзоны в Египте

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкГенеральный директор, АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина
Генеральный директор, АО Российский экспортный центр Вероника Никишина - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Создание Российской промышленной экономической зоны в районе Суэцкого канала откроет ряд конкурентных преимуществ для российских компаний, которые локализуют там свое производство, заявила генеральный директор АО "РЭЦ" (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина на выставке "Экспо-2020" в Дубае.
"Благодаря стратегически важному расположению Российской промышленной зоны, которая находится на пересечении основных логистических путей, доставка российской продукции происходит быстрее и требует меньше затрат. Египет интегрирован в торговые связи в регионе и имеет преференции на рынке стран арабского мира", - сказала Никишина.
По ее словами, также резиденты РПЗ смогут поставлять свою продукцию третьим странам в рамках международных торговых соглашений, подписанных Египтом с более чем 70 странами и региональными объединениями. Среди них — Европейская ассоциация свободной торговли, Торгово-экономический союз арабских государств и Общий рынок стран Южной Америки.
Соответственно, та продукция, которая будет произведена на территории Российской промышленной зоны, попадет в эти торговые соглашения, что упрощает выход российской продукции на внешние рынки.
Помимо этого, компании могут получить право на маркировку "Made in Egypt", которая, в свою очередь, предоставит упрощенный доступ на внешние рынки.
России и Египта полностью совпадают интересы в таком формате сотрудничества. Проект, который мы создаем, работает абсолютно по принципу win-win. Выигрывает как российская, так и египетская сторона, а также страны всего региона, потому как продукция станет дешевле и доступнее. Это и привлечение иностранных инвестиций в регион, создание новых рабочих мест и развитие инфраструктуры в районе транспортного коридора Суэцкого канала. Запуск РПЗ создаст импульс развития наших торгово-экономических отношений, и мы сможем увидеть качественные изменения в товарообороте наших стран", – отметила глава РЭЦ.
"Российская промышленная зона в Египте является, по своей сути, проектом частно-государственного партнерства. Наши страны совместно помогают предприятиям запустить проекты. При этом задача РПЗ облегчить процесс адаптации российских компаний к местным условиям при выходе на рынки Ближнего Востока и Северной Африки", – в свою очередь сказал первый заместитель председателя ВЭБа Даниил Алгульян.
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
15 ноября, 10:37
Aurus при поддержке РЭЦ представил на в Дубае свою премиальную линейку
 
Экспо 2020ЭкспоРоссийский экспортный центрАО "Российский экспортный центр"Вероника НикишинаРоссийский экспортный центр (РЭЦ)Россия
 
 
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