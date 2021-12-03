https://ria.ru/20211203/pozhar-1762002771.html
В Курской области загорелся цех сахарного завода
В Курской области загорелся цех сахарного завода - РИА Новости, 03.12.2021
В Курской области загорелся цех сахарного завода
Кровля неэксплуатируемого производственного здания загорелась на площади 1000 квадратных метров на сахарном заводе в Курской области, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T13:25
2021-12-03T13:25
2021-12-03T13:49
происшествия
курская область
льгов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Кровля неэксплуатируемого производственного здания загорелась на площади 1000 квадратных метров на сахарном заводе в Курской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."На улице Заводская в городе Льгов горит кровля неэксплуатируемого производственного корпуса сахарного завода на площади 1000 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе МЧС России, сообщение о пожаре на кровле цеха поступило в 12.10."Угрозы распространения огня нет. К месту пожара направлена испытательная пожарная лаборатория", - добавил представитель ведомства."Пожар локализован в 12:41 (мск), ликвидирован в 12:45 (мск). В результате пожара в здании цеха размером 30 х 40 метров огнем повреждена кровля", - говорится в сообщении.Как уточнил РИА Новости представитель ГУМЧС, пострадавших при пожаре нет. Ущерб и причина пожара устанавливаются.В пресс-службе ГУМЧС по Курской области сообщили агентству, что пожар ликвидирован на площади в 1 тысячу квадратных метров, увеличения площади возгорания не произошло.
https://ria.ru/20211203/proisshestvie-1761955102.html
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Пожар на сахарном заводе в Курской области. Видео МЧС
Кровля неэксплуатируемого производственного здания загорелась на площади 1000 квадратных метров на сахарном заводе в Курской области.
2021-12-03T13:25
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PT0M10S
РИА Новости
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происшествия, курская область, льгов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
13:25 03.12.2021 (обновлено: 13:49 03.12.2021)
В Курской области загорелся цех сахарного завода
Кровля неэксплуатируемого цеха сахарного завода загорелась в Курской области