https://ria.ru/20211203/pozhar-1762002771.html

В Курской области загорелся цех сахарного завода

В Курской области загорелся цех сахарного завода - РИА Новости, 03.12.2021

В Курской области загорелся цех сахарного завода

Кровля неэксплуатируемого производственного здания загорелась на площади 1000 квадратных метров на сахарном заводе в Курской области, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T13:25

2021-12-03T13:25

2021-12-03T13:49

происшествия

курская область

льгов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Кровля неэксплуатируемого производственного здания загорелась на площади 1000 квадратных метров на сахарном заводе в Курской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."На улице Заводская в городе Льгов горит кровля неэксплуатируемого производственного корпуса сахарного завода на площади 1000 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе МЧС России, сообщение о пожаре на кровле цеха поступило в 12.10."Угрозы распространения огня нет. К месту пожара направлена испытательная пожарная лаборатория", - добавил представитель ведомства."Пожар локализован в 12:41 (мск), ликвидирован в 12:45 (мск). В результате пожара в здании цеха размером 30 х 40 метров огнем повреждена кровля", - говорится в сообщении.Как уточнил РИА Новости представитель ГУМЧС, пострадавших при пожаре нет. Ущерб и причина пожара устанавливаются.В пресс-службе ГУМЧС по Курской области сообщили агентству, что пожар ликвидирован на площади в 1 тысячу квадратных метров, увеличения площади возгорания не произошло.

https://ria.ru/20211203/proisshestvie-1761955102.html

https://ria.ru/20211203/pozhar-1761954555.html

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пожар на сахарном заводе в Курской области. Видео МЧС Кровля неэксплуатируемого производственного здания загорелась на площади 1000 квадратных метров на сахарном заводе в Курской области. 2021-12-03T13:25 true PT0M10S

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происшествия, курская область, льгов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия