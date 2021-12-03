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Германия помогла России заминировать Европу
FAZ: Германия помогла России "заложить мину" под Европу - РИА Новости, 03.12.2021
Германия помогла России заминировать Европу
Газопровод "Северный поток — 2" стал "стратегической ошибкой" Германии, поскольку позволяет России "представлять угрозу" для европейских стран, написал в статье РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T07:58
2021-12-03T16:54
в мире
сша
германия
евросоюз
балтийское море
северный поток — 2
nord stream 2 ag
россия
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Газопровод "Северный поток — 2" стал "стратегической ошибкой" Германии, поскольку позволяет России "представлять угрозу" для европейских стран, написал в статье для газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) обозреватель Николас Буссе.Он утверждает, что Берлин помог Москве "заложить мину под стабильность и безопасность Европы".По его мнению, газопровод "никогда не был неполитическим проектом".Газопровод "Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Строительство завершилось 10 сентября, несмотря на многочисленные санкции США и противодействие со стороны других стран.Россия неоднократно призывала прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, выгодный как России, так и Евросоюзу.Для запуска газопровода необходимо завершить сертификацию компании Nord Stream 2 AG как независимого оператора. Противники считают, что это противоречит обновленной Газовой директиве ЕС, согласно которой добычей и поставками должны заниматься разные компании. Однако, по мнению Москвы, к моменту изменения правил в проект сделали миллиардные инвестиции с учетом прежней правовой ситуации.В ноябре немецкий регулятор приостановил процедуру сертификации, порекомендовав Nord Stream 2 AG создать немецкую "дочку", которой предстоит вновь подать полный комплект документов.
https://ria.ru/20211127/potok-1760997853.html
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сша
германия
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в мире, сша, германия, евросоюз, балтийское море, северный поток — 2, nord stream 2 ag, россия, николас буссе
07:58 03.12.2021 (обновлено: 16:54 03.12.2021)
 
FAZ: Германия помогла России "заложить мину" под Европу

Немецкая газета FAZ: ФРГ подорвала стабильность Европы согласием на "Северный поток — 2"

© Фото : Nord Stream 2/Igor KuznecovПуско-наладка оборудования газопровода "Северный поток ‑ 2" на береговом участке в России
Пуско-наладка оборудования газопровода Северный поток ‑ 2 на береговом участке в России - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© Фото : Nord Stream 2/Igor Kuznecov
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Газопровод "Северный поток — 2" стал "стратегической ошибкой" Германии, поскольку позволяет России "представлять угрозу" для европейских стран, написал в статье для газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) обозреватель Николас Буссе.
Он утверждает, что Берлин помог Москве "заложить мину под стабильность и безопасность Европы".

"Американских сенаторов и других партнеров Германии не радует, что Германия получает дополнительные доходы за счет сотрудничества со страной, которая постоянно подкладывает мины под стабильность и безопасность Европы", — считает Буссе.

По его мнению, газопровод "никогда не был неполитическим проектом".
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Россия неоднократно призывала прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, выгодный как России, так и Евросоюзу.
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В ноябре немецкий регулятор приостановил процедуру сертификации, порекомендовав Nord Stream 2 AG создать немецкую "дочку", которой предстоит вновь подать полный комплект документов.
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В миреСШАГерманияЕвросоюзБалтийское мореСеверный поток — 2Nord Stream 2 AGРоссияНиколас Буссе
 
 
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