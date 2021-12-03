Германия помогла России заминировать Европу

07:58 03.12.2021 (обновлено: 16:54 03.12.2021)
FAZ: Германия помогла России "заложить мину" под Европу
Немецкая газета FAZ: ФРГ подорвала стабильность Европы согласием на "Северный поток — 2"
© Фото : Nord Stream 2/Igor KuznecovПуско-наладка оборудования газопровода "Северный поток ‑ 2" на береговом участке в России
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Газопровод "Северный поток — 2" стал "стратегической ошибкой" Германии, поскольку позволяет России "представлять угрозу" для европейских стран, написал в статье для газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) обозреватель Николас Буссе.
"Американских сенаторов и других партнеров Германии не радует, что Германия получает дополнительные доходы за счет сотрудничества со страной, которая постоянно подкладывает мины под стабильность и безопасность Европы", — считает Буссе.
По его мнению, газопровод "никогда не был неполитическим проектом".
Газопровод "Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Строительство завершилось 10 сентября, несмотря на многочисленные санкции США и противодействие со стороны других стран.
Россия неоднократно призывала прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, выгодный как России, так и Евросоюзу.
Для запуска газопровода необходимо завершить сертификацию компании Nord Stream 2 AG как независимого оператора. Противники считают, что это противоречит обновленной Газовой директиве ЕС, согласно которой добычей и поставками должны заниматься разные компании. Однако, по мнению Москвы, к моменту изменения правил в проект сделали миллиардные инвестиции с учетом прежней правовой ситуации.
В ноябре немецкий регулятор приостановил процедуру сертификации, порекомендовав Nord Stream 2 AG создать немецкую "дочку", которой предстоит вновь подать полный комплект документов.
1 декабря, 03:16Немцы потребовали от США не трогать "Северный поток — 2"