https://ria.ru/20211203/potok-1761948613.html

Германия помогла России заминировать Европу

FAZ: Германия помогла России "заложить мину" под Европу - РИА Новости, 03.12.2021

Германия помогла России заминировать Европу

Газопровод "Северный поток — 2" стал "стратегической ошибкой" Германии, поскольку позволяет России "представлять угрозу" для европейских стран, написал в статье РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T07:58

2021-12-03T07:58

2021-12-03T16:54

в мире

сша

германия

евросоюз

балтийское море

северный поток — 2

nord stream 2 ag

россия

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Газопровод "Северный поток — 2" стал "стратегической ошибкой" Германии, поскольку позволяет России "представлять угрозу" для европейских стран, написал в статье для газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) обозреватель Николас Буссе.Он утверждает, что Берлин помог Москве "заложить мину под стабильность и безопасность Европы".По его мнению, газопровод "никогда не был неполитическим проектом".Газопровод "Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Строительство завершилось 10 сентября, несмотря на многочисленные санкции США и противодействие со стороны других стран.Россия неоднократно призывала прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, выгодный как России, так и Евросоюзу.Для запуска газопровода необходимо завершить сертификацию компании Nord Stream 2 AG как независимого оператора. Противники считают, что это противоречит обновленной Газовой директиве ЕС, согласно которой добычей и поставками должны заниматься разные компании. Однако, по мнению Москвы, к моменту изменения правил в проект сделали миллиардные инвестиции с учетом прежней правовой ситуации.В ноябре немецкий регулятор приостановил процедуру сертификации, порекомендовав Nord Stream 2 AG создать немецкую "дочку", которой предстоит вновь подать полный комплект документов.

https://ria.ru/20211127/potok-1760997853.html

https://ria.ru/20211202/potok-1761741208.html

https://ria.ru/20211201/potok-1761566041.html

сша

германия

балтийское море

россия

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