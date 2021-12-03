https://ria.ru/20211203/politsiya-1762070213.html

В Башкирии разыскивают мужчин, отнявших табельное оружие у участкового

В Башкирии разыскивают мужчин, отнявших табельное оружие у участкового - РИА Новости, 03.12.2021

В Башкирии разыскивают мужчин, отнявших табельное оружие у участкового

Правоохранители разыскивают двоих мужчин в Башкирии, которые напали на участкового, отобрали табельного оружие и один из них ранил полицейского, сообщает СУСК... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T17:22

2021-12-03T17:22

2021-12-03T17:25

происшествия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

следственный комитет россии (ск рф)

республика башкортостан

россия

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УФА, 3 дек - РИА Новости. Правоохранители разыскивают двоих мужчин в Башкирии, которые напали на участкового, отобрали табельного оружие и один из них ранил полицейского, сообщает СУСК РФ по региону.Инцидент произошел в деревне Акчишма Стерлибашевского района.По версии следствия, двое участковых уполномоченных полиции выехали в деревню Акчишма, чтобы доставить подозреваемого по уголовному делу, который находился дома вместе со своим знакомым."На законные требования сотрудников полиции проехать с ними подозреваемый ответил отказом, после чего вместе со своим знакомым они оказали активное сопротивление, в ходе которого отобрали у участкового табельный пистолет и один из нападавших произвел несколько выстрелов в участкового. Злоумышленники скрылись на автомобиле, полицейский с огнестрельными ранениями плеча и ноги доставлен в больницу", - говорится в сообщении.Следственные органы возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, информирует ведомство."Следователями проводится осмотр места происшествия, по результатам которого будет назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, допрашиваются очевидцы и другие свидетели, проводятся дальнейшие следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения подозреваемых и всех обстоятельств совершенного преступления", - сообщает СК региона.

https://ria.ru/20211117/chelyabinsk-1759402218.html

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происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф), республика башкортостан, россия