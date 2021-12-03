https://ria.ru/20211203/pokhischenie-1761958618.html
В Волжском задержали похитителей, требовавших с жертв 28 миллионов рублей
В Волжском задержали похитителей, требовавших с жертв 28 миллионов рублей - РИА Новости, 03.12.2021
В Волжском задержали похитителей, требовавших с жертв 28 миллионов рублей
Полиция задержала двух жителей Волгоградской области, их подозревают в похищении двух мужчин, с которых требовали выкуп в 28 миллионов рублей, удерживая в... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T10:00
2021-12-03T10:00
2021-12-03T10:00
происшествия
волжский
волгоградская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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ВОЛГОГРАД, 3 дек – РИА Новости. Полиция задержала двух жителей Волгоградской области, их подозревают в похищении двух мужчин, с которых требовали выкуп в 28 миллионов рублей, удерживая в гостинице города Волжский, сообщили журналистам в пресс-службе СУСК РФ по региону.По информации ведомства, двое жителей Волжского обманом похитили двух мужчин из Волгограда, при этом они отобрали у своих жертв телефоны."Переместив потерпевших в одну из гостиниц города Волжский, подозреваемые лишили их возможности свободно передвигаться, после чего выдвинули требование о передаче им денежных средств в общей сумме 28 миллионов рублей", - говорится в сообщении СК. Отмечается, что похитители избивали мужчин.По данным СК, подозреваемых удалось задержать. Против них возбуждено уголовное дело по статьям "вымогательство" и "похищение человека из корыстных побуждений". По информации ведомства, в настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения под стражу.
https://ria.ru/20211125/pokhischenie-1760712762.html
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происшествия, волжский, волгоградская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
В Волжском задержали похитителей, требовавших с жертв 28 миллионов рублей
Жителей Волжского, похитивших двух мужчин и требовавших 28 миллионов рублей, задержали