https://ria.ru/20211203/pokhischenie-1761958618.html

В Волжском задержали похитителей, требовавших с жертв 28 миллионов рублей

В Волжском задержали похитителей, требовавших с жертв 28 миллионов рублей - РИА Новости, 03.12.2021

В Волжском задержали похитителей, требовавших с жертв 28 миллионов рублей

Полиция задержала двух жителей Волгоградской области, их подозревают в похищении двух мужчин, с которых требовали выкуп в 28 миллионов рублей, удерживая в... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T10:00

2021-12-03T10:00

2021-12-03T10:00

происшествия

волжский

волгоградская область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_6a29fc6418c6b71dc499ff468e09fb39.jpg

ВОЛГОГРАД, 3 дек – РИА Новости. Полиция задержала двух жителей Волгоградской области, их подозревают в похищении двух мужчин, с которых требовали выкуп в 28 миллионов рублей, удерживая в гостинице города Волжский, сообщили журналистам в пресс-службе СУСК РФ по региону.По информации ведомства, двое жителей Волжского обманом похитили двух мужчин из Волгограда, при этом они отобрали у своих жертв телефоны."Переместив потерпевших в одну из гостиниц города Волжский, подозреваемые лишили их возможности свободно передвигаться, после чего выдвинули требование о передаче им денежных средств в общей сумме 28 миллионов рублей", - говорится в сообщении СК. Отмечается, что похитители избивали мужчин.По данным СК, подозреваемых удалось задержать. Против них возбуждено уголовное дело по статьям "вымогательство" и "похищение человека из корыстных побуждений". По информации ведомства, в настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения под стражу.

https://ria.ru/20211125/pokhischenie-1760712762.html

волжский

волгоградская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, волжский, волгоградская область, следственный комитет россии (ск рф), россия