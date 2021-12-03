https://ria.ru/20211203/pogonya-1761952132.html

Как в Голливудских фильмах. Видео погони со стрельбой за подростком-лихачем

Голливудская погоня со стрельбой за подростком в Волжском попала на видео - РИА Новости, 03.12.2021

Как в Голливудских фильмах. Видео погони со стрельбой за подростком-лихачем

В Сети появилось видео погони полицейских за подростком в тонированном автомобиле в Волжском. Его опубликовал главк МВД по Волгоградской области. РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T08:49

2021-12-03T08:49

2021-12-03T12:51

происшествия

волжский

волгоградская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. В Сети появилось видео погони полицейских за подростком в тонированном автомобиле в Волжском. Его опубликовал главк МВД по Волгоградской области.На кадрах видно, как сотрудница полиции стреляет из табельного оружия в воздух, а затем по колесам лихача.Как рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк, нарушитель продолжал ехать даже со спущенными шинами и сбил полицейского, но затем столкнулся со служебной машиной. Он попытался сбежать, но его задержали.Оказалось, что это 16-летний подросток. Против него возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.При стрельбе никто не пострадал, а служебная проверка показала, что сотрудница полиции действовала законно.

https://ria.ru/20211126/dtp-1760923308.html

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Погоня со стрельбой за нарушителем ПДД в Волжском Кадры погони за нарушителем правил дорожного движения в Волгоградской области. 2021-12-03T08:49 true PT2M02S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, волжский, волгоградская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)