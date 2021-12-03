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Как в Голливудских фильмах. Видео погони со стрельбой за подростком-лихачем
Голливудская погоня со стрельбой за подростком в Волжском попала на видео - РИА Новости, 03.12.2021
Как в Голливудских фильмах. Видео погони со стрельбой за подростком-лихачем
В Сети появилось видео погони полицейских за подростком в тонированном автомобиле в Волжском. Его опубликовал главк МВД по Волгоградской области. РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T08:49
2021-12-03T12:51
происшествия
волжский
волгоградская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. В Сети появилось видео погони полицейских за подростком в тонированном автомобиле в Волжском. Его опубликовал главк МВД по Волгоградской области.На кадрах видно, как сотрудница полиции стреляет из табельного оружия в воздух, а затем по колесам лихача.Как рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк, нарушитель продолжал ехать даже со спущенными шинами и сбил полицейского, но затем столкнулся со служебной машиной. Он попытался сбежать, но его задержали.Оказалось, что это 16-летний подросток. Против него возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.При стрельбе никто не пострадал, а служебная проверка показала, что сотрудница полиции действовала законно.
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волжский
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РИА Новости
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Погоня со стрельбой за нарушителем ПДД в Волжском
Кадры погони за нарушителем правил дорожного движения в Волгоградской области.
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происшествия, волжский, волгоградская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
08:49 03.12.2021 (обновлено: 12:51 03.12.2021)
 
Голливудская погоня со стрельбой за подростком в Волжском попала на видео

МВД опубликовало видео погони со стрельбой за подростком на тонированном авто в Волжском

Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. В Сети появилось видео погони полицейских за подростком в тонированном автомобиле в Волжском. Его опубликовал главк МВД по Волгоградской области.
На кадрах видно, как сотрудница полиции стреляет из табельного оружия в воздух, а затем по колесам лихача.
Как рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк, нарушитель продолжал ехать даже со спущенными шинами и сбил полицейского, но затем столкнулся со служебной машиной. Он попытался сбежать, но его задержали.
Оказалось, что это 16-летний подросток. Против него возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.
При стрельбе никто не пострадал, а служебная проверка показала, что сотрудница полиции действовала законно.
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ПроисшествияВолжскийВолгоградская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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