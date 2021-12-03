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В Риге объявили красный уровень погодной опасности из-за снегопада
В Риге объявили красный уровень погодной опасности из-за снегопада - РИА Новости, 03.12.2021
В Риге объявили красный уровень погодной опасности из-за снегопада
Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦОСГМ ) впервые в истории объявил в Риге красный уровень погодной опасности из-за снегопада,... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T13:33
2021-12-03T13:33
2021-12-03T14:01
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РИГА, 3 дек – РИА Новости. Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦОСГМ ) впервые в истории объявил в Риге красный уровень погодной опасности из-за снегопада, сообщает в пятницу Sputnik Латвия."С учетом того, что снегопад в Риге оказался сильнее, чем ожидалось, Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии в пятницу уже второй раз повысил уровень предупреждения для столицы - впервые в истории объявлено красное предупреждение об экстремальном снегопаде", - говорится в сообщении агентства.Толщина снежного покрова в центре Риги и на наблюдательной станции Даугавгрива составила 21 сантиметр.
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в мире, рига, латвия
13:33 03.12.2021 (обновлено: 14:01 03.12.2021)
В Риге объявили красный уровень погодной опасности из-за снегопада
В Риге впервые в истории объявили красный уровень погодной опасности из-за снегопада
РИГА, 3 дек – РИА Новости.
Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦОСГМ ) впервые в истории объявил в Риге
красный уровень погодной опасности из-за снегопада, сообщает в пятницу Sputnik Латвия
.
"С учетом того, что снегопад в Риге оказался сильнее, чем ожидалось, Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии в пятницу уже второй раз повысил уровень предупреждения для столицы - впервые в истории объявлено красное предупреждение об экстремальном снегопаде", - говорится в сообщении агентства.
Толщина снежного покрова в центре Риги и на наблюдательной станции Даугавгрива составила 21 сантиметр.