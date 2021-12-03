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Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу
Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу - РИА Новости, 03.12.2021
Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу
Облачная погода с кратковременными осадками ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков. РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T07:56
2021-12-03T07:56
общество
москва
погода
александр синенков
россия
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Облачная погода с кратковременными осадками ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.По его словам, максимальная температура в столице составит плюс 1-3 градуса, по области - от минус 1 до плюс 4 градусов."Ветер южный, юго-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление существенно не изменится и составит 735 миллиметров ртутного столба", - отметил синоптик.
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общество, москва, погода, александр синенков, россия
07:56 03.12.2021
 
Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу

Специалист "Фобоса" Синенков: в Москве ожидается облачность, вечером выпадет мокрый снег

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМужчина идет по Крымскому мосту в Москве
Мужчина идет по Крымскому мосту в Москве - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Облачная погода с кратковременными осадками ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Сегодня мы ожидаем в столице облачную погоду, кратковременно небольшие осадки, вечером - мокрый снег", - рассказал Синенков.

По его словам, максимальная температура в столице составит плюс 1-3 градуса, по области - от минус 1 до плюс 4 градусов.
"Ветер южный, юго-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление существенно не изменится и составит 735 миллиметров ртутного столба", - отметил синоптик.
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