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Воробьев заявил о снижении заболеваемости COVID-19 в Подмосковье
Воробьев заявил о снижении заболеваемости COVID-19 в Подмосковье - РИА Новости, 03.12.2021
Воробьев заявил о снижении заболеваемости COVID-19 в Подмосковье
Последние три недели в Подмосковье показывают радикальное снижение выявленных случаев COVID-19 и связанных с ними госпитализаций, сообщил губернатор Московской... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T15:20
2021-12-03T15:20
2021-12-03T15:20
распространение коронавируса
общество
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
здоровье - общество
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Последние три недели в Подмосковье показывают радикальное снижение выявленных случаев COVID-19 и связанных с ними госпитализаций, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев."Последние две недели, даже три, мы видим радикальное снижение и выявленных случаев (заражения COVID-19) и госпитализации. Понятно, что беспокойство принесла новость из Африки - "омикрон", новый штамм, который сейчас угрожает новой волной коронавируса. Я очень надеюсь, что вакцинация, которой мы активно продолжаем заниматься, тоже даст свои плоды",- сказал Воробьев в интервью телеканалу "Россия 1".
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общество, московская область (подмосковье), андрей воробьев, здоровье - общество, коронавирус covid-19
Воробьев заявил о снижении заболеваемости COVID-19 в Подмосковье
Глава Подмосковья Воробьев: наблюдается радикальное снижение выявленных случаев COVID-19