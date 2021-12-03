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"Почта" тестирует упаковку для доставки российского вина
"Почта" тестирует упаковку для доставки российского вина - РИА Новости, 03.12.2021
"Почта" тестирует упаковку для доставки российского вина
"Почта России" начала проверку упаковки для доставки российского вина при его продаже онлайн, сообщила компания. РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T09:47
2021-12-03T09:47
2021-12-03T12:49
экономика
технологии
виктор евтухов
почта россии
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
россия
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. "Почта России" начала проверку упаковки для доставки российского вина при его продаже онлайн, сообщила компания.Компания уточняет, что упаковка представляет собой коробку, внутри которой пенопласт с соответствующей формовкой. Предполагается, что она будет двух видов — под три и под пять бутылок.Ранее Минфин направил на межведомственное согласование обновленный законопроект об эксперименте по онлайн-продажам российского вина с использованием специализированного сайта "Почты России", согласно которому пилотный проект может продлиться с 31 марта 2022 года по 31 декабря 2024 года.
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экономика, технологии, виктор евтухов, почта россии, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), россия
09:47 03.12.2021 (обновлено: 12:49 03.12.2021)
"Почта" тестирует упаковку для доставки российского вина
"Почта России" тестирует упаковку для доставки российского вина в рамках эксперимента