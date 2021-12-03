https://ria.ru/20211203/pochta-1761957242.html

"Почта" тестирует упаковку для доставки российского вина

"Почта" тестирует упаковку для доставки российского вина - РИА Новости, 03.12.2021

"Почта" тестирует упаковку для доставки российского вина

"Почта России" начала проверку упаковки для доставки российского вина при его продаже онлайн, сообщила компания. РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T09:47

2021-12-03T09:47

2021-12-03T12:49

экономика

технологии

виктор евтухов

почта россии

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

россия

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. "Почта России" начала проверку упаковки для доставки российского вина при его продаже онлайн, сообщила компания.Компания уточняет, что упаковка представляет собой коробку, внутри которой пенопласт с соответствующей формовкой. Предполагается, что она будет двух видов — под три и под пять бутылок.Ранее Минфин направил на межведомственное согласование обновленный законопроект об эксперименте по онлайн-продажам российского вина с использованием специализированного сайта "Почты России", согласно которому пилотный проект может продлиться с 31 марта 2022 года по 31 декабря 2024 года.

https://radiosputnik.ria.ru/20211201/vino-1761605003.html

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экономика, технологии, виктор евтухов, почта россии, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), россия