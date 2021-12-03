https://ria.ru/20211203/pobeg-1762087030.html

В Самарской области возбудили дело после побега заключенного из колонии

В Самарской области возбудили дело после побега заключенного из колонии - РИА Новости, 03.12.2021

В Самарской области возбудили дело после побега заключенного из колонии

Следователи возбудили уголовное дело о халатности после побега заключенного из колонии в Самарской области, сообщила в пятницу пресс-служба СУСК по региону. РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T18:24

2021-12-03T18:24

2021-12-03T18:24

происшествия

самарская область

самара

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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САМАРА, 3 дек – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о халатности после побега заключенного из колонии в Самарской области, сообщила в пятницу пресс-служба СУСК по региону.Ранее пресс-служба УФСИН по Самарской области сообщила, что 2 декабря из исправительной колонии №6 с выводного объекта совершил побег Радик Гайфутдинов, который был осужден по части 1 статьи 226 УК РФ (хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств) и приговорен к 5 годам 10 месяцам лишения свободы."Следственным отделом по Красноглинскому району города Самара СУ СК РФ по Самарской области по факту халатности сотрудников ФКУ ИК-6 УФСИН России по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.По версии следствия, 2 декабря осужденный, отбывающий наказание в колонии, совершил побег из-под охраны временного караула. В ходе расследования уголовного дела установлено, что мужчина занимался ремонтом в здании ведомственной столовой, находящейся на прилегающей к учреждению территории. Из-за халатности, допущенной должностными лицами ИК-6, ему удалось покинуть здание через окно первого этажа. Уточняется, что в настоящее время поиски беглеца продолжаются.

https://ria.ru/20211202/pobeg-1761820026.html

самарская область

самара

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происшествия, самарская область, самара, следственный комитет россии (ск рф), россия