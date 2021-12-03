https://ria.ru/20211203/pobeg-1762087030.html
В Самарской области возбудили дело после побега заключенного из колонии
В Самарской области возбудили дело после побега заключенного из колонии - РИА Новости, 03.12.2021
В Самарской области возбудили дело после побега заключенного из колонии
Следователи возбудили уголовное дело о халатности после побега заключенного из колонии в Самарской области, сообщила в пятницу пресс-служба СУСК по региону. РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T18:24
2021-12-03T18:24
2021-12-03T18:24
происшествия
самарская область
самара
следственный комитет россии (ск рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757077_345:377:3315:2048_1920x0_80_0_0_52a8ef3e41d61d74aa28cf524e22d211.jpg
САМАРА, 3 дек – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о халатности после побега заключенного из колонии в Самарской области, сообщила в пятницу пресс-служба СУСК по региону.Ранее пресс-служба УФСИН по Самарской области сообщила, что 2 декабря из исправительной колонии №6 с выводного объекта совершил побег Радик Гайфутдинов, который был осужден по части 1 статьи 226 УК РФ (хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств) и приговорен к 5 годам 10 месяцам лишения свободы."Следственным отделом по Красноглинскому району города Самара СУ СК РФ по Самарской области по факту халатности сотрудников ФКУ ИК-6 УФСИН России по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.По версии следствия, 2 декабря осужденный, отбывающий наказание в колонии, совершил побег из-под охраны временного караула. В ходе расследования уголовного дела установлено, что мужчина занимался ремонтом в здании ведомственной столовой, находящейся на прилегающей к учреждению территории. Из-за халатности, допущенной должностными лицами ИК-6, ему удалось покинуть здание через окно первого этажа. Уточняется, что в настоящее время поиски беглеца продолжаются.
https://ria.ru/20211202/pobeg-1761820026.html
самарская область
самара
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757077_584:0:3315:2048_1920x0_80_0_0_85ffe02d05967dde295b2796dc6f8ae0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, самарская область, самара, следственный комитет россии (ск рф), россия
В Самарской области возбудили дело после побега заключенного из колонии
СК возбудил дело о халатности после побега заключенного из колонии в Самарской области