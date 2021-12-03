https://ria.ru/20211203/pivo-1762107171.html

Российские пивовары раскритиковали идею маркировки пива

Российские пивовары раскритиковали идею маркировки пива - РИА Новости, 03.12.2021

Российские пивовары раскритиковали идею маркировки пива

Ассоциация производителей пива (АПП, объединяет крупнейшие российские пивоваренные компании - AB InBev Efes, "Балтику" и Heineken) считает нереалистичными... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T20:07

2021-12-03T20:07

2021-12-03T20:07

экономика

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

россия

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Ассоциация производителей пива (АПП, объединяет крупнейшие российские пивоваренные компании - AB InBev Efes, "Балтику" и Heineken) считает нереалистичными предложенные сроки введения обязательной маркировки пива в России и допускает возможность коллапса на рынке, если они будут утверждены, сообщил РИА Новости представитель ассоциации.Минпромторг РФ в пятницу опубликовал проект постановления правительства о правилах маркировки пива, напитков, изготавливаемых на основе пива, и отдельных видов слабоалкогольных напитков средствами идентификации. Министерство предложило ввести обязательную маркировку пива в специализированной упаковке (в кегах) с 1 сентября 2022 года, а для напитков в других видах упаковки - с 1 декабря будущего года."Обозначенные сроки введения маркировки являются нереалистичными и могут привести к коллапсу на пивоваренном рынке. Члены АПП принимают участие в проекте по внедрению маркировки, и мы можем заявить, что девяти месяцев для внедрения системы маркировки для кег и года для всей остальной продукции явно недостаточно", - сказал представитель АПП.Так, по его словам, уже с 1 сентября могут начаться сбои в поставках разливного пива в заведения общественного питания, а в конце года эта ситуация может распространиться и на другие сегменты. В ассоциации отметили, что в настоящее время не решен вопрос сосуществования двух параллельных систем - ЕГАИС и маркировки."Регуляторы неоднократно заявляли, что рынку придется работать только с одной системой. На сегодняшний день понимания, как именно связать эти две системы, пока нет. Не менее важен и вопрос наличия технических решений для внедрения маркировки. В указанные сроки поставщики специализированного оборудования не смогут удовлетворить потребности российского рынка", - заметили в ассоциации.Помимо этого, продолжили в АПП, пивоварам необходимо будет установить и протестировать новое оборудование, что может занять продолжительное время. "Особенно стоит учесть фактор, что для маркировки отдельных видов упаковки, например, алюминиевых банок, пока нет подходящих технических решений. Непонятен вопрос стоимости технических решений, которые отрасли предстоит закупить и внедрить", - указал представитель объединения.По оценке ассоциации, реализация проекта может привести к существенному повышению себестоимости и, соответственно, к росту конечных цен. "На фоне сокращения покупательной способности населения это может быть негативно воспринято потребителями и приведет к росту нелегального рынка. Мы уверены, что для полноценного и безболезненного внедрения проекта маркировки потребуется значительно более длительный период, чем один год", - заключили в АПП.Позитивные результаты экспериментаЭксперимент по маркировке пива и других отдельных видов слабоалкогольной продукции стартовал в России 1 апреля. Пилотный проект продлится до 31 августа 2022 года. В рамках эксперимента маркируется не только солодовое пиво, но и безалкогольное, а также сидр, пуаре (грушевый сидр) и медовуха.Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы цифровой маркировки) в своем сообщении указывает, что в пилотном проекте участвует 167 компаний, которые занимают более 80% рынка. "За время эксперимента было протестировано нанесение кодов на все наиболее востребованные в отрасли форм-факторы. Тесты прошли успешно", - отмечает Центр.ЦРПТ также приводит комментарии компаний "Афанасий" и "Пирна", которые поддерживают маркировку."На нашем предприятии прошел эксперимент, он завершился успешно. Мы находимся на стадии выбора поставщика технического решения, который на нашей площадке будет внедрять маркировку. Мы позитивно относимся к введению маркировки, так рынок станет прозрачнее, а потребитель будет защищен. В установленные сроки мы будем полностью готовы", - приводятся в сообщении слова руководителя проекта Марины Ребровой из компании "Афанасий"."В ходе эксперимента мы смогли определиться с необходимым решением и понять, что расходы не такие существенные, как думали ранее. В настоящее время готовимся к введению обязательной маркировки. Меры правительства поддерживаем, уверены, что нелегального пива станет меньше, а покупатели смогут убедиться в качестве продукции", - сказала руководитель проекта пивоварни "Пирна" Анна Котлова.

https://ria.ru/20211012/poshliny-1754122724.html

https://ria.ru/20211119/pivo-1759737716.html

https://ria.ru/20211011/solod-1753989891.html

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экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), россия