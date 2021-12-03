https://ria.ru/20211203/peregovory-1762042969.html

Помощник президента сообщил, когда планируются переговоры Путина и Байдена

Помощник президента сообщил, когда планируются переговоры Путина и Байдена - РИА Новости, 03.12.2021

Помощник президента сообщил, когда планируются переговоры Путина и Байдена

Переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена планируется провести после визита российского лидера в Индию, завил журналистам помощник... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T16:03

2021-12-03T16:03

2021-12-03T16:06

в мире

сша

индия

владимир путин

джо байден

юрий ушаков

россия

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена планируется провести после визита российского лидера в Индию, завил журналистам помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков."Да, после. После Индии... Прорабатывается такая возможность", - сказал Ушаков журналистам в ответ на вопрос, состоится ли видеоконференция Путина с Байденом после визита главы российского государства в Индию 6 декабря."Прорабатывается возможность проведения общения Владимира Владимировича с президентом США Байденом в формате, очевидно, видеоконференцсвязи. Причем этот контакт, можно сказать, уже в самое ближайшее время, ближайшие дни. У нас есть и конкретная дата, и время видеоконференции", - сказал Ушаков."Но полагаю, что лучше дождаться окончательного согласования всех параметров с американской стороной", - добавил он.

https://ria.ru/20211202/psaki-1761913422.html

сша

индия

россия

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в мире, сша, индия, владимир путин, джо байден, юрий ушаков, россия