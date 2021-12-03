https://ria.ru/20211203/peregovory-1762042969.html
Помощник президента сообщил, когда планируются переговоры Путина и Байдена
Помощник президента сообщил, когда планируются переговоры Путина и Байдена - РИА Новости, 03.12.2021
Помощник президента сообщил, когда планируются переговоры Путина и Байдена
Переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена планируется провести после визита российского лидера в Индию, завил журналистам помощник... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T16:03
2021-12-03T16:03
2021-12-03T16:06
в мире
сша
индия
владимир путин
джо байден
юрий ушаков
россия
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена планируется провести после визита российского лидера в Индию, завил журналистам помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков."Да, после. После Индии... Прорабатывается такая возможность", - сказал Ушаков журналистам в ответ на вопрос, состоится ли видеоконференция Путина с Байденом после визита главы российского государства в Индию 6 декабря."Прорабатывается возможность проведения общения Владимира Владимировича с президентом США Байденом в формате, очевидно, видеоконференцсвязи. Причем этот контакт, можно сказать, уже в самое ближайшее время, ближайшие дни. У нас есть и конкретная дата, и время видеоконференции", - сказал Ушаков."Но полагаю, что лучше дождаться окончательного согласования всех параметров с американской стороной", - добавил он.
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в мире, сша, индия, владимир путин, джо байден, юрий ушаков, россия
16:03 03.12.2021 (обновлено: 16:06 03.12.2021)
Помощник президента сообщил, когда планируются переговоры Путина и Байдена
Помощник президента Ушаков: переговоры Путина и Байдена планируются после визита в Индию
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости.
Переговоры президентов РФ
и США Владимира Путина
и Джо Байдена
планируется провести после визита российского лидера в Индию
, завил журналистам помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков
.
"Да, после. После Индии... Прорабатывается такая возможность", - сказал Ушаков журналистам в ответ на вопрос, состоится ли видеоконференция Путина с Байденом после визита главы российского государства в Индию 6 декабря.
"Прорабатывается возможность проведения общения Владимира Владимировича с президентом США Байденом в формате, очевидно, видеоконференцсвязи. Причем этот контакт, можно сказать, уже в самое ближайшее время, ближайшие дни. У нас есть и конкретная дата, и время видеоконференции", - сказал Ушаков.
"Но полагаю, что лучше дождаться окончательного согласования всех параметров с американской стороной", - добавил он.