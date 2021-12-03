"Побитый щенок". Британцы высмеяли Блинкена за поведение на встрече с Лавровым

15:56 03.12.2021 (обновлено: 17:38 03.12.2021)
Британцы сравнили Блинкена с побитым щенком на встрече с Лавровым
Читатели Daily Mail назвали госсекретаря США Блинкена побитым щенком на встрече с Лавровым
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Стокгольме
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Прошедшие накануне переговоры глав МИД России и Госдепа США не осталась без внимания читателей британской газеты Daily Mail.
Во время встречи в Стокгольме Сергей Лавров и Энтони Блинкен уделили особое внимание ситуации на Украине, относительно которой страны занимают принципиально разные позиции.
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Большинство пользователей отметили, что Запад пытается снять с себя ответственность за происходящее, обвинив в текущей эскалации конфликта Россию.
"Практически всем давно понятно, что США ведут себя словно вышедший из-под контроля младенец в этом ужасающем конфликте вокруг Украины. Мы никогда не простим нашим "лидерам" развязывание войны на уничтожение России", — подчеркнул Rory.
"НАТО вмешалась в ситуацию после выборов на Украине в 2014 году, так еще и разместила свои войска на границе с Россией, которую они теперь обвиняют в перемещении войск внутри своей территории", — написал Steve777.
Другие комментаторы вспомнили о периоде президентства в США Дональда Трампа, отметив, что отношения с Москвой тогда складывались гораздо лучше.
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"Трамп бы точно смог во всем этом быстро разобраться с помощью своей работоспособности и обаяния", — считает The Fighting Haddock.
"Почему не попросить Трампа позвонить Путину? Они ведь приятели", — задался вопросом RandyG1t.
Однако наибольшему обсуждению подвергся внешний вид и поведение госсекретаря во время переговоров.
"Посмотрите на его жестикуляцию. Блинкен выглядит как побитый щенок", — обратил внимание Dave.
"Блинкен, конечно, не похож на Авраама Линкольна", — заключил irish deplorable.
"Смотрите, янки пытаются запугать Путина, куда я положил мой попкорн!" — иронизирует carlp.
Во время встречи также обсуждались выполнение Ираном обязательств по СВПД, работа дипломатических представительств России и США, вопрос обеспечения долгосрочных гарантий безопасности.