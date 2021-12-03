https://ria.ru/20211203/peregovory-1762040833.html

"Побитый щенок". Британцы высмеяли Блинкена за поведение на встрече с Лавровым

Британцы сравнили Блинкена с побитым щенком на встрече с Лавровым - РИА Новости, 03.12.2021

"Побитый щенок". Британцы высмеяли Блинкена за поведение на встрече с Лавровым

Прошедшие накануне переговоры глав МИД России и Госдепа США не осталась без внимания читателей британской газеты Daily Mail. РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T15:56

2021-12-03T15:56

2021-12-03T17:38

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Прошедшие накануне переговоры глав МИД России и Госдепа США не осталась без внимания читателей британской газеты Daily Mail.Во время встречи в Стокгольме Сергей Лавров и Энтони Блинкен уделили особое внимание ситуации на Украине, относительно которой страны занимают принципиально разные позиции.Большинство пользователей отметили, что Запад пытается снять с себя ответственность за происходящее, обвинив в текущей эскалации конфликта Россию."НАТО вмешалась в ситуацию после выборов на Украине в 2014 году, так еще и разместила свои войска на границе с Россией, которую они теперь обвиняют в перемещении войск внутри своей территории", — написал Steve777.Другие комментаторы вспомнили о периоде президентства в США Дональда Трампа, отметив, что отношения с Москвой тогда складывались гораздо лучше."Трамп бы точно смог во всем этом быстро разобраться с помощью своей работоспособности и обаяния", — считает The Fighting Haddock.Однако наибольшему обсуждению подвергся внешний вид и поведение госсекретаря во время переговоров."Посмотрите на его жестикуляцию. Блинкен выглядит как побитый щенок", — обратил внимание Dave."Блинкен, конечно, не похож на Авраама Линкольна", — заключил irish deplorable.Во время встречи также обсуждались выполнение Ираном обязательств по СВПД, работа дипломатических представительств России и США, вопрос обеспечения долгосрочных гарантий безопасности.

https://ria.ru/20211202/sanktsii-1761740962.html

https://ria.ru/20211202/lavrov-1761908011.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211203/ukraina-1761986392.html

https://ria.ru/20211202/lavrov-1761817896.html

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политика, украина, сша, иран, владимир путин, нато, сергей лавров, дональд трамп, энтони блинкен, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), россия