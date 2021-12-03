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"Побитый щенок". Британцы высмеяли Блинкена за поведение на встрече с Лавровым
Британцы сравнили Блинкена с побитым щенком на встрече с Лавровым - РИА Новости, 03.12.2021
"Побитый щенок". Британцы высмеяли Блинкена за поведение на встрече с Лавровым
Прошедшие накануне переговоры глав МИД России и Госдепа США не осталась без внимания читателей британской газеты Daily Mail. РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T15:56
2021-12-03T17:38
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нато
сергей лавров
дональд трамп
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Прошедшие накануне переговоры глав МИД России и Госдепа США не осталась без внимания читателей британской газеты Daily Mail.Во время встречи в Стокгольме Сергей Лавров и Энтони Блинкен уделили особое внимание ситуации на Украине, относительно которой страны занимают принципиально разные позиции.Большинство пользователей отметили, что Запад пытается снять с себя ответственность за происходящее, обвинив в текущей эскалации конфликта Россию."НАТО вмешалась в ситуацию после выборов на Украине в 2014 году, так еще и разместила свои войска на границе с Россией, которую они теперь обвиняют в перемещении войск внутри своей территории", — написал Steve777.Другие комментаторы вспомнили о периоде президентства в США Дональда Трампа, отметив, что отношения с Москвой тогда складывались гораздо лучше."Трамп бы точно смог во всем этом быстро разобраться с помощью своей работоспособности и обаяния", — считает The Fighting Haddock.Однако наибольшему обсуждению подвергся внешний вид и поведение госсекретаря во время переговоров."Посмотрите на его жестикуляцию. Блинкен выглядит как побитый щенок", — обратил внимание Dave."Блинкен, конечно, не похож на Авраама Линкольна", — заключил irish deplorable.Во время встречи также обсуждались выполнение Ираном обязательств по СВПД, работа дипломатических представительств России и США, вопрос обеспечения долгосрочных гарантий безопасности.
https://ria.ru/20211202/sanktsii-1761740962.html
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политика, украина, сша, иран, владимир путин, нато, сергей лавров, дональд трамп, энтони блинкен, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), россия
15:56 03.12.2021 (обновлено: 17:38 03.12.2021)
 
Британцы сравнили Блинкена с побитым щенком на встрече с Лавровым

Читатели Daily Mail назвали госсекретаря США Блинкена побитым щенком на встрече с Лавровым

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Стокгольме
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Стокгольме - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Прошедшие накануне переговоры глав МИД России и Госдепа США не осталась без внимания читателей британской газеты Daily Mail.
Во время встречи в Стокгольме Сергей Лавров и Энтони Блинкен уделили особое внимание ситуации на Украине, относительно которой страны занимают принципиально разные позиции.
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Большинство пользователей отметили, что Запад пытается снять с себя ответственность за происходящее, обвинив в текущей эскалации конфликта Россию.

"Практически всем давно понятно, что США ведут себя словно вышедший из-под контроля младенец в этом ужасающем конфликте вокруг Украины. Мы никогда не простим нашим "лидерам" развязывание войны на уничтожение России", — подчеркнул Rory.

"НАТО вмешалась в ситуацию после выборов на Украине в 2014 году, так еще и разместила свои войска на границе с Россией, которую они теперь обвиняют в перемещении войск внутри своей территории", — написал Steve777.
Другие комментаторы вспомнили о периоде президентства в США Дональда Трампа, отметив, что отношения с Москвой тогда складывались гораздо лучше.
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"Почему не попросить Трампа позвонить Путину? Они ведь приятели", — задался вопросом RandyG1t.

Однако наибольшему обсуждению подвергся внешний вид и поведение госсекретаря во время переговоров.
"Посмотрите на его жестикуляцию. Блинкен выглядит как побитый щенок", — обратил внимание Dave.
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"Блинкен, конечно, не похож на Авраама Линкольна", — заключил irish deplorable.

"Смотрите, янки пытаются запугать Путина, куда я положил мой попкорн!" — иронизирует carlp.

Во время встречи также обсуждались выполнение Ираном обязательств по СВПД, работа дипломатических представительств России и США, вопрос обеспечения долгосрочных гарантий безопасности.
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ПолитикаУкраинаСШАИранВладимир ПутинНАТОСергей ЛавровДональд ТрампЭнтони БлинкенСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Россия
 
 
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