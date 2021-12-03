https://ria.ru/20211203/peregovory-1762014281.html

В Совфеде надеются, что переговоры Путина и Байдена состоятся

В Совфеде надеются, что переговоры Путина и Байдена состоятся - РИА Новости, 03.12.2021

В Совфеде надеются, что переговоры Путина и Байдена состоятся

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев выразил надежду, что переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена состоятся, несмотря на... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T14:20

2021-12-03T14:20

2021-12-03T14:20

в мире

сша

владимир путин

дмитрий песков

джо байден

россия

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев выразил надежду, что переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена состоятся, несмотря на противодействие оппонентов, по ее итогам может произойти "успокоение эмоций"."Встреча должна обязательно произойти, искренне рассчитываю на то, что по ее итогам произойдет определенное успокоение эмоций", - сказал Косачев в пятницу в эфире телеканала "Россия 24".Он также отметил, что растают иллюзии, что "Россию можно загнать в угол, что с Россией можно разговаривать языком шантажа и угроз", что Россию можно постоянно дискредитировать.Сенатор не исключил, что нынешние высказывания в адрес России западных оппонентов могут быть связаны с тем, что "кто-то пытается создать неблагоприятный фон для предстоящей встречи, пусть и в видеоформате, для президентов России и США". Он подчеркнул, что противников любой нормализации отношений между нашими странами в США более чем достаточно, это практически весь Конгресс, "это очень многие люди в окружении (президента США Джо) Байдена".Ранее в пятницу пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что дата разговора президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена еще не согласована, обсуждаются разные варианты, в том числе 7 декабря, но пока предложения не синхронизированы.

https://ria.ru/20211202/mid-1761837069.html

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в мире, сша, владимир путин, дмитрий песков, джо байден, россия