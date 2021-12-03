В Совфеде надеются, что переговоры Путина и Байдена состоятся
Вице-спикер Совфеда Косачев надеется, что переговоры Путина и Байдена состоятся
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko, PoolПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko, Pool
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев выразил надежду, что переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена состоятся, несмотря на противодействие оппонентов, по ее итогам может произойти "успокоение эмоций".
"Встреча должна обязательно произойти, искренне рассчитываю на то, что по ее итогам произойдет определенное успокоение эмоций", - сказал Косачев в пятницу в эфире телеканала "Россия 24".
Он также отметил, что растают иллюзии, что "Россию можно загнать в угол, что с Россией можно разговаривать языком шантажа и угроз", что Россию можно постоянно дискредитировать.
Сенатор не исключил, что нынешние высказывания в адрес России западных оппонентов могут быть связаны с тем, что "кто-то пытается создать неблагоприятный фон для предстоящей встречи, пусть и в видеоформате, для президентов России и США". Он подчеркнул, что противников любой нормализации отношений между нашими странами в США более чем достаточно, это практически весь Конгресс, "это очень многие люди в окружении (президента США Джо) Байдена".
Ранее в пятницу пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что дата разговора президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена еще не согласована, обсуждаются разные варианты, в том числе 7 декабря, но пока предложения не синхронизированы.