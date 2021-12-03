https://ria.ru/20211203/patrushev-1761969650.html

Патрушев обсудил с главой МВД Сербии сотрудничество по безопасности

Патрушев обсудил с главой МВД Сербии сотрудничество по безопасности - РИА Новости, 03.12.2021

Патрушев обсудил с главой МВД Сербии сотрудничество по безопасности

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встретился в Москве с министром внутренних дел Сербии Александром Вулиным, обсуждалось развитие... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T10:58

2021-12-03T10:58

2021-12-03T11:02

сербия

москва

россия

николай патрушев

александр вулин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0f/1577247969_0:26:3317:1892_1920x0_80_0_0_f86c25d132448af05973fc80523d441b.jpg

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встретился в Москве с министром внутренних дел Сербии Александром Вулиным, обсуждалось развитие сотрудничества по безопасности, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза РФ."Николай Патрушев обсудил с Александром Вулиным дальнейшие перспективы российско-сербского сотрудничества в сфере безопасности. Кроме того, рассмотрены вопросы реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211201/naryshkin-1761669732.html

сербия

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сербия, москва, россия, николай патрушев, александр вулин