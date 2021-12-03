https://ria.ru/20211203/patrushev-1761969650.html
Патрушев обсудил с главой МВД Сербии сотрудничество по безопасности
Патрушев обсудил с главой МВД Сербии сотрудничество по безопасности - РИА Новости, 03.12.2021
Патрушев обсудил с главой МВД Сербии сотрудничество по безопасности
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встретился в Москве с министром внутренних дел Сербии Александром Вулиным, обсуждалось развитие... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T10:58
2021-12-03T10:58
2021-12-03T11:02
сербия
москва
россия
николай патрушев
александр вулин
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встретился в Москве с министром внутренних дел Сербии Александром Вулиным, обсуждалось развитие сотрудничества по безопасности, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза РФ."Николай Патрушев обсудил с Александром Вулиным дальнейшие перспективы российско-сербского сотрудничества в сфере безопасности. Кроме того, рассмотрены вопросы реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне", - говорится в сообщении.
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сербия, москва, россия, николай патрушев, александр вулин
10:58 03.12.2021 (обновлено: 11:02 03.12.2021)
Патрушев обсудил с главой МВД Сербии сотрудничество по безопасности
Патрушев обсудил с главой МВД Сербии перспективы сотрудничества по безопасности