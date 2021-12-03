https://ria.ru/20211203/patriarshaya-1762094717.html

Лауреат Патриаршей премии: не надо бояться религиозной пропаганды

Лауреат Патриаршей премии: не надо бояться религиозной пропаганды - РИА Новости, 03.12.2021

Лауреат Патриаршей премии: не надо бояться религиозной пропаганды

Лауреат Патриаршей литературной премии, писатель Константин Ковалев-Случевский призвал не бояться религиозной пропаганды. РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T18:58

2021-12-03T18:58

2021-12-03T18:58

религия

европа

религия

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Лауреат Патриаршей литературной премии, писатель Константин Ковалев-Случевский призвал не бояться религиозной пропаганды."В министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций должны обратить внимание на христианскую литературу. Мы видим падение христианской культуры в Европе, этот процесс может оказаться необратимым. Православная культура становится менее понятной, потому что мы начинаем про нее забывать. Не надо бояться так называемой религиозной пропаганды. Надо говорить о том, что мы можем спасти европейскую цивилизацию, потому что, как бы громко это ни звучало, европейская цивилизация – это христианская цивилизация", - сказал Ковалев-Случевский на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Писатель отметил, что сегодня люди живут в мире графомании, интернет заполнен огромным количеством текстов, стерлись критерии, по которым можно отличить графоманию от настоящей литературы."Человек который создает текст – он создает персонажей, а настоящий писатель создает образы. Образы – это то, из чего состоит Священное Писание, человек создан по образу и подобию Божию, поэтому умение создавать образы и понимание их значения – это и есть суть настоящей литературы", - сказал писатель.

https://ria.ru/20190918/1558790362.html

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европа, религия