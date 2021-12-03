https://ria.ru/20211203/pamfilova-1762034233.html

Памфилова назвала неправдой данные об ограничениях избирательного права

Памфилова назвала неправдой данные об ограничениях избирательного права - РИА Новости, 03.12.2021

Памфилова назвала неправдой данные об ограничениях избирательного права

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова назвала неправдой информацию о том, что на прошедших выборах было много лишенных пассивного избирательного права. РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T15:32

2021-12-03T15:32

2021-12-03T15:37

политика

владимир путин

цик рф

элла памфилова

россия

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова назвала неправдой информацию о том, что на прошедших выборах было много лишенных пассивного избирательного права."Также хотела бы обратить внимание, что ещё одна спекуляция широко распространялась о том, что, – и даже заранее доклад выпускали, – у нас какое-то немереное количество "лишенцев", то есть тех, кто лишён пассивного избирательного права. Это тоже неправда. У нас, наоборот, (данный показатель) гораздо ниже, чем во многих других странах, даже очень развитых, которые гордятся своей демократичностью: у нас менее полутора процентов тех, кто не обладает пассивным избирательным правом. Например, в Штатах – более 6%. Это так, для сравнения", - сказала Памфилова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

https://ria.ru/20211203/pamfilova-1762026415.html

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политика, владимир путин, цик рф, элла памфилова, россия