https://ria.ru/20211203/pamfilova-1762033522.html

Памфилова пообещала обсудить систему наблюдения на выборах с экспертами

Памфилова пообещала обсудить систему наблюдения на выборах с экспертами - РИА Новости, 03.12.2021

Памфилова пообещала обсудить систему наблюдения на выборах с экспертами

ЦИК России обсудит с экспертами систему профессионального наблюдения, которая была использована на осенних выборах, и будет ее дальше развивать, заявила глава... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T15:31

2021-12-03T15:31

2021-12-03T15:31

политика

выборы

владимир путин

цик рф

элла памфилова

россия

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. ЦИК России обсудит с экспертами систему профессионального наблюдения, которая была использована на осенних выборах, и будет ее дальше развивать, заявила глава комиссии Элла Памфилова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным."Была опасность подмены картинок – новый способ изготовления фейков. Мы сняли эти опасности и вообще ударили, – почему была такая истерика, – по всем любителям изготавливать фейки и подменять реальность. Мы считаем, что она (система наблюдения - ред.) отработала очень эффективно и намерены дальше ее применять. Обсудим еще и с экспертами и будем ее дальше развивать", - сказала Памфилова.

https://ria.ru/20211203/golosovanie-1762030880.html

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политика, выборы, владимир путин, цик рф, элла памфилова, россия