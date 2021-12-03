https://ria.ru/20211203/pamfilova-1762026546.html

Памфилова на встрече с Путиным затронула тему иноагентов

Памфилова на встрече с Путиным затронула тему иноагентов - РИА Новости, 03.12.2021

Памфилова на встрече с Путиным затронула тему иноагентов

Никто из иностранных агентов, участвовавших в осенних выборах, не был поражен в правах, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова во время встречи с президентом РФ... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T15:10

2021-12-03T15:10

2021-12-03T15:22

политика

владимир путин

цик рф

элла памфилова

россия

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Никто из иностранных агентов, участвовавших в осенних выборах, не был поражен в правах, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в пятницу."Поскольку сейчас на слуху тема иностранных агентов, я хотела бы сказать, что на этих выборах вообще никто из них не был поражен в правах. В том числе у нас был кандидат один на федеральном уровне, который выполняет функции иностранного агента или аффилирован с организацией. В регионах шесть человек участвовали наряду со всеми остальными", - сказала Памфилова.

https://ria.ru/20211118/deputaty-1759714004.html

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политика, владимир путин, цик рф, элла памфилова, россия