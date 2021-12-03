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Памфилова заявила о высокой конкуренции партий на прошедших выборах
Памфилова заявила о высокой конкуренции партий на прошедших выборах - РИА Новости, 03.12.2021
Памфилова заявила о высокой конкуренции партий на прошедших выборах
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявила, что на осенних выборах была очень высокая конкуренция партий, а... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T15:10
2021-12-03T15:10
2021-12-03T15:18
выборы в государственную думу
политика
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цик рф
элла памфилова
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявила, что на осенних выборах была очень высокая конкуренция партий, а отказов в регистрации было в три раза меньше, чем в 2016 году."На этих выборах была очень высокая, не просто высокая, реальная конкуренция. Партий было не меньше, чем в 2016 году, даже 14. На региональных выборах вообще 16 партий получили мандаты. Отказов было в три раза меньше. Если в 2016 году где-то 1 189 отказов, то в этом году - всего 372. В три раза меньше. Это в пух и прах разбивает все эти спекуляции по поводу того, что вроде бы там отказывали", - сказала Памфилова.
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политика, владимир путин, цик рф, элла памфилова, россия
15:10 03.12.2021 (обновлено: 15:18 03.12.2021)
Памфилова заявила о высокой конкуренции партий на прошедших выборах
Глава ЦИК Памфилова заявила о высокой конкуренции партий на прошедших выборах