https://ria.ru/20211203/otravlenie-1761946393.html

В Якутии десять человек отравились угарным газом

В Якутии десять человек отравились угарным газом - РИА Новости, 03.12.2021

В Якутии десять человек отравились угарным газом

Десять человек отравились угарным газом в Якутии, среди них есть и дети, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по региону. РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T06:33

2021-12-03T06:33

2021-12-03T07:38

происшествия

якутск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика саха (якутия)

россия

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ЯКУТСК, 3 дек — РИА Новости. Десять человек отравились угарным газом в Якутии, среди них есть и дети, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по региону.Данные об инциденте поступили от Единой дежурно-диспетчерской службы Намского района в Центре управления в кризисных ситуациях главного управления ведомства по Республике Саха.К месту происшествия отправилась следственно-оперативная группа из пяти человек.

https://ria.ru/20211127/gospitalizatsiya-1761055003.html

якутск

республика саха (якутия)

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, якутск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика саха (якутия), россия