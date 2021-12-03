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В Якутии десять человек отравились угарным газом
В Якутии десять человек отравились угарным газом - РИА Новости, 03.12.2021
В Якутии десять человек отравились угарным газом
Десять человек отравились угарным газом в Якутии, среди них есть и дети, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по региону. РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T06:33
2021-12-03T06:33
2021-12-03T07:38
происшествия
якутск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика саха (якутия)
россия
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ЯКУТСК, 3 дек — РИА Новости. Десять человек отравились угарным газом в Якутии, среди них есть и дети, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по региону.Данные об инциденте поступили от Единой дежурно-диспетчерской службы Намского района в Центре управления в кризисных ситуациях главного управления ведомства по Республике Саха.К месту происшествия отправилась следственно-оперативная группа из пяти человек.
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происшествия, якутск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика саха (якутия), россия
06:33 03.12.2021 (обновлено: 07:38 03.12.2021)
В Якутии десять человек отравились угарным газом
В якутском селе Тюбя десять человек отравились угарным газом, шесть из них в реанимации