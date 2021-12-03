https://ria.ru/20211203/ostanovki-1762000103.html

Власти Москвы объяснили размещение данных о маршрутах на крыше остановок

Власти Москвы объяснили размещение данных о маршрутах на крыше остановок - РИА Новости, 03.12.2021

Власти Москвы объяснили размещение данных о маршрутах на крыше остановок

Информация с номерами маршрутов и интервалами движения общественного транспорта, размещенная на крыше остановок в Москве, является дублирующей и призвана... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T13:12

2021-12-03T13:12

2021-12-03T13:12

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Информация с номерами маршрутов и интервалами движения общественного транспорта, размещенная на крыше остановок в Москве, является дублирующей и призвана привлечь внимание пассажиров, формат менять не планируют, пояснили РИА Новости в департаменте транспорта столицы.Ранее в соцсетях появились жалобы столичных пассажиров на то, что информация об автобусах расположена "на высоте четырех метров" на крыше остановок общественного транспорта, а шрифт разобрать очень сложно. Речь, в частности, шла об остановках "Больница имени Мухина" и "Свободный проспект".В департаменте транспорта столицы агентству рассказали, что изменения в формате информационных табло не планируются."Информация, расположенная на крыше остановки — "номер маршрута и его интервал", является дублирующей. Своего рода "флаг" призван привлечь внимание пассажиров. Основные информационные носители находятся на уровне глаз пассажира - в лайтбоксе, включая схемы и краткие описания маршрутов. Изменения не планируются", - рассказали в ведомстве.

https://ria.ru/20211203/moskva-1761954827.html

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общество, москва, транспорт, россия