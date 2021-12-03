https://ria.ru/20211203/ostanovki-1762000103.html
Власти Москвы объяснили размещение данных о маршрутах на крыше остановок
Власти Москвы объяснили размещение данных о маршрутах на крыше остановок - РИА Новости, 03.12.2021
Власти Москвы объяснили размещение данных о маршрутах на крыше остановок
Информация с номерами маршрутов и интервалами движения общественного транспорта, размещенная на крыше остановок в Москве, является дублирующей и призвана... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T13:12
2021-12-03T13:12
2021-12-03T13:12
общество
москва
транспорт
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155557/95/1555579558_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_551922ed626b790667be8b22fe1ca249.jpg
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Информация с номерами маршрутов и интервалами движения общественного транспорта, размещенная на крыше остановок в Москве, является дублирующей и призвана привлечь внимание пассажиров, формат менять не планируют, пояснили РИА Новости в департаменте транспорта столицы.Ранее в соцсетях появились жалобы столичных пассажиров на то, что информация об автобусах расположена "на высоте четырех метров" на крыше остановок общественного транспорта, а шрифт разобрать очень сложно. Речь, в частности, шла об остановках "Больница имени Мухина" и "Свободный проспект".В департаменте транспорта столицы агентству рассказали, что изменения в формате информационных табло не планируются."Информация, расположенная на крыше остановки — "номер маршрута и его интервал", является дублирующей. Своего рода "флаг" призван привлечь внимание пассажиров. Основные информационные носители находятся на уровне глаз пассажира - в лайтбоксе, включая схемы и краткие описания маршрутов. Изменения не планируются", - рассказали в ведомстве.
https://ria.ru/20211203/moskva-1761954827.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155557/95/1555579558_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_89cc710d7a867468c432eda97dcd6dd8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, транспорт, россия
Власти Москвы объяснили размещение данных о маршрутах на крыше остановок
Власти Москвы после жалоб пояснили, почему данные о маршрутах размещены на крыше остановок
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости.
Информация с номерами маршрутов и интервалами движения общественного транспорта, размещенная на крыше остановок в Москве
, является дублирующей и призвана привлечь внимание пассажиров, формат менять не планируют, пояснили РИА Новости в департаменте транспорта столицы.
Ранее в соцсетях появились жалобы столичных пассажиров на то, что информация об автобусах расположена "на высоте четырех метров" на крыше остановок общественного транспорта, а шрифт разобрать очень сложно. Речь, в частности, шла об остановках "Больница имени Мухина" и "Свободный проспект".
В департаменте транспорта столицы агентству рассказали, что изменения в формате информационных табло не планируются.
"Информация, расположенная на крыше остановки — "номер маршрута и его интервал", является дублирующей. Своего рода "флаг" призван привлечь внимание пассажиров. Основные информационные носители находятся на уровне глаз пассажира - в лайтбоксе, включая схемы и краткие описания маршрутов. Изменения не планируются", - рассказали в ведомстве.