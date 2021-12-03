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В ООН призвали стороны удвоить усилия для возобновления действия СВПД
В ООН призвали стороны удвоить усилия для возобновления действия СВПД - РИА Новости, 03.12.2021
В ООН призвали стороны удвоить усилия для возобновления действия СВПД
ООН призывает стороны переговоров по СВПД удвоить усилия, чтобы соглашение вновь заработало, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T20:51
2021-12-03T20:53
в мире
оон
вена
стефан дюжаррик
антониу гутерриш
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
иран
тегеран (город)
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ООН, 3 дек – РИА Новости. ООН призывает стороны переговоров по СВПД удвоить усилия, чтобы соглашение вновь заработало, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик."Наша позиция по СВПД прежняя, и мы призываем все вовлеченные стороны удвоить усилия для совместного движения в направлении повторного запуска реализации этого соглашения", - сказал Дюжаррик, комментируя переговоры, проходящие в Вене.В понедельник стартовал седьмой раунд переговоров в Вене по возобновлению ядерной сделки с Ираном. Главной темой переговоров стал вопрос снятия с Тегерана санкций Вашингтона.Ранее иранские СМИ сообщили, что в пятницу состоится завершающее заседание комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД), европейские дипломаты намерены после обсуждения вернуться в свои страны для дальнейших консультаций. Возобновление переговоров состоится на следующей неделе.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили СВПД. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20211127/peregovory-1761057318.html
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вена
иран
тегеран (город)
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в мире, оон, вена, стефан дюжаррик, антониу гутерриш, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), иран, тегеран (город)
20:51 03.12.2021 (обновлено: 20:53 03.12.2021)
 
В ООН призвали стороны удвоить усилия для возобновления действия СВПД

Офис генсека ООН Гутерриша призвал стороны удвоить усилия для возобновления действия СВПД

© РИА Новости / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© РИА Новости
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ООН, 3 дек – РИА Новости. ООН призывает стороны переговоров по СВПД удвоить усилия, чтобы соглашение вновь заработало, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
"Наша позиция по СВПД прежняя, и мы призываем все вовлеченные стороны удвоить усилия для совместного движения в направлении повторного запуска реализации этого соглашения", - сказал Дюжаррик, комментируя переговоры, проходящие в Вене.
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш во время совместной с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции по итогам встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 27.11.2021
27 ноября, 18:34
Генсек ООН оценил переговоры России с Азербайджаном и Арменией
В понедельник стартовал седьмой раунд переговоров в Вене по возобновлению ядерной сделки с Ираном. Главной темой переговоров стал вопрос снятия с Тегерана санкций Вашингтона.
Ранее иранские СМИ сообщили, что в пятницу состоится завершающее заседание комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД), европейские дипломаты намерены после обсуждения вернуться в свои страны для дальнейших консультаций. Возобновление переговоров состоится на следующей неделе.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили СВПД. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
Вооруженный мужчина возле штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
Вчера, 23:24
Инцидент у штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке не связан с терроризмом
 
В миреООНВенаСтефан ДюжаррикАнтониу ГутерришСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)ИранТегеран (город)
 
 
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