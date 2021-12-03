https://ria.ru/20211203/onkotsentr-1761981130.html

Современный онкоцентр построят в Туле к 2023 году

Современный онкоцентр построят в Туле к 2023 году - РИА Новости, 03.12.2021

Современный онкоцентр построят в Туле к 2023 году

Строительство современного онкологического центра в Туле планируют завершить в 2023 году, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Тульской... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T12:00

2021-12-03T12:00

2021-12-03T12:00

тульская область

тула

алексей дюмин

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ТУЛА, 3 дек - РИА Новости.Строительство современного онкологического центра в Туле планируют завершить в 2023 году, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Тульской области.По его словам, медучреждение будет иметь общую площадь более 57 тысяч квадратных метров и состоять из четырех блоков: консультативно-диагностический, хирургия, лаборатория и стационар. Центр будет рассчитан на 340 мест, а поликлиника – на 400 посещений в смену."Онкоцентр крайне важен для области, так как ситуация с онкологическими заболеваниями по-прежнему остается непростой. Здесь будут созданы все условия для оказания жителям региона своевременной высокотехнологичной медицинской помощи", – сказал губернатор региона Алексей Дюмин, который накануне проверил ход строительства центра.Глава региона отметил, что подбор персонала для центра – крайне важная задача. В онкоцентре будут работать порядка 1500 человек, в том числе врачи различных специальностей – онкологи, анестезиологи-реаниматологи, врачи УЗИ, рентгенологи, радиологи, врачи клинической лабораторной диагностики и другие. Будущим врачам со стороны правительства региона будет обеспечена поддержка: единовременная социальная выплата в размере 650 тысяч рублей, служебное жилье или участие в программах льготного ипотечного кредитования. Отработавшим три года молодым специалистам выплачивается пособие в размере пяти окладов. Для отбора кандидатов в онкоцентр проводится работа с медицинскими вузами.В декабре начнется строительство коттеджного поселка для медиков узкопрофильных специальностей, который будет находиться в непосредственной близости от онкоцентра. Прорабатывается вопрос с застройщиками о выделении льготных квартир для врачей в новых жилищных комплексах.Как уточняют в пресс-службе, на данный момент выполнены 25% работ. На площадке задействованы более 600 человек и 15 единиц строительной техники. Строители завершили устройство котельной, трансформаторной подстанции. В декабре будут закончены все коммуникации. С февраля начнется полномасштабная внутренняя отделка.

https://ria.ru/20211109/zavod-1758307518.html

https://ria.ru/20211011/proizvodstvo-1753998385.html

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тула, алексей дюмин