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Омская область
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В Омской области направят средства на "Доступную среду" для инвалидов
В Омской области направят средства на "Доступную среду" для инвалидов - РИА Новости, 03.12.2021
В Омской области направят средства на "Доступную среду" для инвалидов
Власти Омской области в 2022 году направят на реализацию областной программы "Доступная среда" 140 миллионов рублей, они пойдут на реабилитацию омичей с... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T08:35
2021-12-03T08:35
омская область
общество
омская область
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ОМСК, 3 дек – РИА Новости. Власти Омской области в 2022 году направят на реализацию областной программы "Доступная среда" 140 миллионов рублей, они пойдут на реабилитацию омичей с инвалидностью и создание для них комфортных условий, сообщает правительство региона.В Омской области программа "Доступная среда" реализуется с 2014 года. Поддержка инвалидов и семей с детьми-инвалидами остается одним из приоритетных направлений работы правительства региона. За время действия программы на ее реализацию выделено уже более 1 миллиарда рублей. Запланированная сумма на 2022 год – 140 миллионов рублей."В Омской области проживают 127 тысяч людей с инвалидностью, из них 9 тысяч – дети. Правительство делает все возможное, чтобы омичи с разными возможностями здоровья получали полный спектр реабилитационных услуг, вели активную жизнь. Прежде всего это реабилитация, обеспечение специальными приспособлениями.., строительство стационарных учреждений нового типа, создание безбарьерной среды, организация досуга", – сообщил зампредседателя правительства области, министр труда и соцразвития Владимир Куприянов.По его словам, ведущая роль в оказании реабилитационных услуг в настоящее время принадлежит комплексным центрам региона. В каждом учреждении есть отдел по работе с инвалидами. Ежегодно более 41 тысяч человек обращаются за квалифицированной помощью: ЛФК, массаж, занятия с психологом и логопедом, коррекционные тренинги. Специалисты оказывают услуги и на дому.Востребованным видом поддержки инвалидов-колясочников остается установка откидных пандусов внутри подъездов и стационарных пандусов на выходе из многоквартирного дома. В период действия программы установлено более 500 стационарных и откидных пандусов на сумму 22,5 миллиона рублей. В этом году из областного бюджета на эти цели выделено 5 миллионов рублей. На них оборудованы входные группы жилых домов для 40 инвалидов-колясочников."Еще одна востребованная услуга для омичей с инвалидностью – обеспечение техническими средствами реабилитации. Региональный перечень для инвалидов по зрению, слуху и маломобильных людей включает 19 наименований. Закуплено более 11,5 тысячи единиц ТСР на сумму 62,5 миллиона рублей. В этом году на эти цели из областного бюджета выделено 20 миллионов. До конца текущего года планируется закупить более 2,5 тысяч единиц специальных приспособлений, которые жители региона с разными возможностями здоровья получат бесплатно", - рассказал министр.Адресной поддержкой инвалидов из средств областного бюджета остается компенсация расходов по обустройству жилья в размере до 100 тысяч рублей. На эти средства можно расширить дверной проем, устранить пороги, обустроить санитарно-гигиенические сооружения и так далее. В Омской области более 260 человек уже воспользовались этой услугой на общую сумму более 20 миллионов рублей.
https://radiosputnik.ria.ru/20211123/shkola-1760424156.html
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общество, омская область
08:35 03.12.2021
 
В Омской области направят средства на "Доступную среду" для инвалидов

Омская область направит 140 миллионов рублей на "Доступную среду" для инвалидов

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВид на город Омск
Вид на город Омск - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ОМСК, 3 дек – РИА Новости. Власти Омской области в 2022 году направят на реализацию областной программы "Доступная среда" 140 миллионов рублей, они пойдут на реабилитацию омичей с инвалидностью и создание для них комфортных условий, сообщает правительство региона.
В Омской области программа "Доступная среда" реализуется с 2014 года. Поддержка инвалидов и семей с детьми-инвалидами остается одним из приоритетных направлений работы правительства региона. За время действия программы на ее реализацию выделено уже более 1 миллиарда рублей. Запланированная сумма на 2022 год – 140 миллионов рублей.
"В Омской области проживают 127 тысяч людей с инвалидностью, из них 9 тысяч – дети. Правительство делает все возможное, чтобы омичи с разными возможностями здоровья получали полный спектр реабилитационных услуг, вели активную жизнь. Прежде всего это реабилитация, обеспечение специальными приспособлениями.., строительство стационарных учреждений нового типа, создание безбарьерной среды, организация досуга", – сообщил зампредседателя правительства области, министр труда и соцразвития Владимир Куприянов.
По его словам, ведущая роль в оказании реабилитационных услуг в настоящее время принадлежит комплексным центрам региона. В каждом учреждении есть отдел по работе с инвалидами. Ежегодно более 41 тысяч человек обращаются за квалифицированной помощью: ЛФК, массаж, занятия с психологом и логопедом, коррекционные тренинги. Специалисты оказывают услуги и на дому.
Востребованным видом поддержки инвалидов-колясочников остается установка откидных пандусов внутри подъездов и стационарных пандусов на выходе из многоквартирного дома. В период действия программы установлено более 500 стационарных и откидных пандусов на сумму 22,5 миллиона рублей. В этом году из областного бюджета на эти цели выделено 5 миллионов рублей. На них оборудованы входные группы жилых домов для 40 инвалидов-колясочников.
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"Еще одна востребованная услуга для омичей с инвалидностью – обеспечение техническими средствами реабилитации. Региональный перечень для инвалидов по зрению, слуху и маломобильных людей включает 19 наименований. Закуплено более 11,5 тысячи единиц ТСР на сумму 62,5 миллиона рублей. В этом году на эти цели из областного бюджета выделено 20 миллионов. До конца текущего года планируется закупить более 2,5 тысяч единиц специальных приспособлений, которые жители региона с разными возможностями здоровья получат бесплатно", - рассказал министр.
Адресной поддержкой инвалидов из средств областного бюджета остается компенсация расходов по обустройству жилья в размере до 100 тысяч рублей. На эти средства можно расширить дверной проем, устранить пороги, обустроить санитарно-гигиенические сооружения и так далее. В Омской области более 260 человек уже воспользовались этой услугой на общую сумму более 20 миллионов рублей.
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