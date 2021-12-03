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В Якутии смягчили ограничения по COVID-19

В Якутии смягчили ограничения по COVID-19 - РИА Новости, 03.12.2021

В Якутии смягчили ограничения по COVID-19

Ограничительные меры по коронавирусу смягчили в Якутии после спада заболеваемости, сообщил глава республики Айсен Николаев на брифинге оперативного штаба. РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T10:03

2021-12-03T10:03

2021-12-03T10:03

распространение коронавируса

общество

якутск

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

айсен николаев

коронавирусы

коронавирус covid-19

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ЯКУТСК, 3 дек – РИА Новости. Ограничительные меры по коронавирусу смягчили в Якутии после спада заболеваемости, сообщил глава республики Айсен Николаев на брифинге оперативного штаба."В Якутии смягчены ограничительные меры по коронавирусу. Такое решение принято на фоне снижения числа новых заразившихся", - рассказал Николаев.Как отметил глава региона, в пятницу в указ о режиме повышенной готовности внесены поправки. Ситуация со снижением числа заболевших коронавирусом в республике, в том числе городе Якутске, где вакцинировано от COVID-19 более 70% взрослого населения, позволяет властям Якутии идти навстречу обращениям о послаблениях ограничительных мер.Ряд изменений вводится по работе общепита. С учетом допусков посетителей по QR-кодам, организации общественного питания с площадью зала обслуживания более 100 квадратных метров смогут работать с 06.00 до 23.00 часов с предельной численностью посетителей исходя из расчёта 1 человек на 2 кв.м, но не более 100 человек, и размещения за одним столом не более 10 человек.По согласованию с Роспотребнадзором указом разрешено проведение официальных спортивных мероприятий и соревнований. "К сожалению, пока без зрителей и при соблюдении действующих требований Регламента по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории страны", – добавил Николаев.Заполняемость кинотеатров, театров, залов концертных организаций, домов культуры, культурно-досуговых организаций увеличивается – залы могут быть заполнены на 70%, а не на 50%, как ранее.Ранее сообщалось о том, что ограничительные меры по коронавирусу продлены в Якутии по 15 января 2022 года.На территории Якутии продолжает действовать система допуска по QR-кодам вакцинированного или переболевшего, а также по медицинской справке о наличии медицинских противопоказаний с отрицательным ПЦР-тестом (72 часа) в места массового скопления людей. Кроме того, остается в силе режим самоизоляции по месту проживания для граждан старше 60 лет, не прошедших полный курс иммунизации против COVID-19, а также лиц, имеющих хронические заболевания и состояния иммуносупрессии.

якутск

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общество, якутск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, айсен николаев, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии