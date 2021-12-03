Одноклассники запустили сайт с итогами года
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Одноклассники запустили специальный сайт, на котором в течение месяца будут появляться результаты уходящего года. Первым ОК представили раздел "Подарки": социальная сеть проанализировала активность пользователей в одном из сервисов виртуальных подарков, а также провела традиционный предновогодний онлайн-опрос среди пользователей рунета.
Одноклассники выяснили, как изменилось отношение россиян к бюджету на покупки по сравнению с прошлым годом, а также о самых желанных подарках.
Почти половина опрошенных планирует потратить на подарки более трех тысяч рублей. Каждый пятый — от 3 до 5 тысяч рублей, 11% — от 5 до 7 тысяч, 5% — от 7 до 9 тысяч и 5% — более 9 тысяч рублей.
Одноклассники выяснили, как изменилось отношение россиян к бюджету на покупки по сравнению с прошлым годом, а также о самых желанных подарках.
Почти половина опрошенных планирует потратить на подарки более трех тысяч рублей. Каждый пятый — от 3 до 5 тысяч рублей, 11% — от 5 до 7 тысяч, 5% — от 7 до 9 тысяч и 5% — более 9 тысяч рублей.
26 ноября, 15:31Одноклассники запустили новый сервис ко Дню матери
Почти половина пользователей планирует покупать подарки в обычных магазинах, 34% — в супермаркетах, 26% — в онлайн-маркетплейсах и интернет-магазинах
Список желанных подарков в 2021 году в сравнении с 2020 годом почти не изменился. В топ-5 вошли: деньги, электроника и смартфоны, косметика, парфюмерия и товары по уходу за собой и путешествия.
65% пользователей отметили, что любят получать неожиданные подарки, а 25% предпочитают заранее составлять списки. 10% заявили, что вообще не любят подарки.
65% пользователей отметили, что любят получать неожиданные подарки, а 25% предпочитают заранее составлять списки. 10% заявили, что вообще не любят подарки.