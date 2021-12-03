https://ria.ru/20211203/obschestvennyy-sovet-1761979083.html

Заседание Президиума Общественного совета при МВД России

Заседание Президиума Общественного совета при МВД России - РИА Новости, 03.12.2021

Заседание Президиума Общественного совета при МВД России

9 декабря в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится заседание Президиума Общественного совета при Министерстве внутренних дел Российской Федерации.

2021-12-03T11:32

2021-12-03T11:32

2021-12-03T11:32

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Участники:- председатель Общественного совета при МВД России Анатолий КУЧЕРЕНА;- первый заместитель начальника Департамента информационных технологий, связи и защиты информации МВД России Юрий ВОЙНОВ;- члены Президиума Общественного совета при МВД России Владислав ГРИБ, Алексей ЗАБЕЛИН, Константин АБРАМОВ.В ходе мероприятия будут обсуждаться задачи обеспечения МВД России процессов цифровой трансформации, направленных на повышение качества и доступности предоставления государственных услуг, и тема внедрения информационных технологий в указанной сфере. Будут представлены результаты проведения Всероссийской акции "Гражданский мониторинг", направленной на реализацию полномочий членов общественных советов при МВД России и его территориальных органах по осуществлению общественного контроля за деятельностью органов внутренних дел, в том числе по оказанию государственных услуг.Пойдет речь о реализации онлайн-проекта "Неравнодушный человек", разработанного для членов общественных советов при МВД России и его территориальных органах. Также будут объявлены результаты Всероссийского конкурса детского рисунка "Мои родители работают в полиции".Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

анонсы