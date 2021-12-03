Заседание Президиума Общественного совета при МВД России
9 декабря в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится заседание Президиума Общественного совета при Министерстве внутренних дел Российской Федерации.
Участники:
- председатель Общественного совета при МВД России Анатолий КУЧЕРЕНА;
- первый заместитель начальника Департамента информационных технологий, связи и защиты информации МВД России Юрий ВОЙНОВ;
- члены Президиума Общественного совета при МВД России Владислав ГРИБ, Алексей ЗАБЕЛИН, Константин АБРАМОВ.
В ходе мероприятия будут обсуждаться задачи обеспечения МВД России процессов цифровой трансформации, направленных на повышение качества и доступности предоставления государственных услуг, и тема внедрения информационных технологий в указанной сфере. Будут представлены результаты проведения Всероссийской акции "Гражданский мониторинг", направленной на реализацию полномочий членов общественных советов при МВД России и его территориальных органах по осуществлению общественного контроля за деятельностью органов внутренних дел, в том числе по оказанию государственных услуг.
Пойдет речь о реализации онлайн-проекта "Неравнодушный человек", разработанного для членов общественных советов при МВД России и его территориальных органах. Также будут объявлены результаты Всероссийского конкурса детского рисунка "Мои родители работают в полиции".
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
- председатель Общественного совета при МВД России Анатолий КУЧЕРЕНА;
- первый заместитель начальника Департамента информационных технологий, связи и защиты информации МВД России Юрий ВОЙНОВ;
- члены Президиума Общественного совета при МВД России Владислав ГРИБ, Алексей ЗАБЕЛИН, Константин АБРАМОВ.
В ходе мероприятия будут обсуждаться задачи обеспечения МВД России процессов цифровой трансформации, направленных на повышение качества и доступности предоставления государственных услуг, и тема внедрения информационных технологий в указанной сфере. Будут представлены результаты проведения Всероссийской акции "Гражданский мониторинг", направленной на реализацию полномочий членов общественных советов при МВД России и его территориальных органах по осуществлению общественного контроля за деятельностью органов внутренних дел, в том числе по оказанию государственных услуг.
Пойдет речь о реализации онлайн-проекта "Неравнодушный человек", разработанного для членов общественных советов при МВД России и его территориальных органах. Также будут объявлены результаты Всероссийского конкурса детского рисунка "Мои родители работают в полиции".
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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