https://ria.ru/20211203/oborona-1762124882.html

США и ЕС проведут в начале нового года переговоры по обороне и безопасности

США и ЕС проведут в начале нового года переговоры по обороне и безопасности - РИА Новости, 03.12.2021

США и ЕС проведут в начале нового года переговоры по обороне и безопасности

США и ЕС объявили о начале диалога в сфере обороны и безопасности, первая встреча в его рамках пройдет в начале 2022 года, сообщил госдепартамент. РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T22:22

2021-12-03T22:22

2021-12-03T22:22

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сша

нато

еврокомиссия

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 3 дек - РИА Новости. США и ЕС объявили о начале диалога в сфере обороны и безопасности, первая встреча в его рамках пройдет в начале 2022 года, сообщил госдепартамент."Первая встреча в рамках диалога, направленная на более тесное сотрудничество в области безопасности и обороны, состоится в начале 2022 года при участии государственного департамента США и министерства обороны США, Еврокомиссии, Европейского агентства по обороне и Европейской службы внешних связей", - говорится в совместном заявлении госсекретаря США и верховного представителя ЕС по иностранным делам, распространенном пресс-службой госдепа.США и ЕС заявили о важности сильной и эффективной европейской обороны и необходимости развивать согласованные и совместимые возможности, говорится в заявлении. Стороны подтвердили поддержку сотрудничества НАТО и ЕС, говорится в заявлении.

https://ria.ru/20211130/nato-1761448970.html

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в мире, сша, нато, еврокомиссия, министерство обороны сша