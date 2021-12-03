https://ria.ru/20211203/oborona-1762124882.html
США и ЕС проведут в начале нового года переговоры по обороне и безопасности
США и ЕС проведут в начале нового года переговоры по обороне и безопасности - РИА Новости, 03.12.2021
США и ЕС проведут в начале нового года переговоры по обороне и безопасности
США и ЕС объявили о начале диалога в сфере обороны и безопасности, первая встреча в его рамках пройдет в начале 2022 года, сообщил госдепартамент. РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T22:22
2021-12-03T22:22
2021-12-03T22:22
в мире
сша
нато
еврокомиссия
министерство обороны сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150981/41/1509814143_0:0:3968:2232_1920x0_80_0_0_da7e89a4e0911f270e3d6c1dd0c19377.jpg
ВАШИНГТОН, 3 дек - РИА Новости. США и ЕС объявили о начале диалога в сфере обороны и безопасности, первая встреча в его рамках пройдет в начале 2022 года, сообщил госдепартамент."Первая встреча в рамках диалога, направленная на более тесное сотрудничество в области безопасности и обороны, состоится в начале 2022 года при участии государственного департамента США и министерства обороны США, Еврокомиссии, Европейского агентства по обороне и Европейской службы внешних связей", - говорится в совместном заявлении госсекретаря США и верховного представителя ЕС по иностранным делам, распространенном пресс-службой госдепа.США и ЕС заявили о важности сильной и эффективной европейской обороны и необходимости развивать согласованные и совместимые возможности, говорится в заявлении. Стороны подтвердили поддержку сотрудничества НАТО и ЕС, говорится в заявлении.
https://ria.ru/20211130/nato-1761448970.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150981/41/1509814143_496:0:3472:2232_1920x0_80_0_0_b1c0cc948e615fe8154cf6fb695b2d8f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, нато, еврокомиссия, министерство обороны сша
США и ЕС проведут в начале нового года переговоры по обороне и безопасности
Госдеп: США и ЕС проведут в начале нового года контакты по теме обороны и безопасности