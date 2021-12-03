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В Башкирии задержали подозреваемых в нападении на полицейского
В Башкирии задержали подозреваемых в нападении на полицейского - РИА Новости, 03.12.2021
В Башкирии задержали подозреваемых в нападении на полицейского
Сотрудники правоохранительных органов задержали двух жителей Башкирии, подозреваемых в нападении на полицейского, один из них подозревается в посягательстве на... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T20:56
2021-12-03T20:56
2021-12-03T21:23
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
республика башкортостан
россия
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УФА, 3 ноя - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали двух жителей Башкирии, подозреваемых в нападении на полицейского, один из них подозревается в посягательстве на жизнь стража порядка, сообщает СУСК РФ по региону.Ранее сообщалось, что в пятницу в деревне Акчишма Стерлибашевского района местный житель со своим знакомым напали на полицейского, отобрали у него табельное оружие, после чего один их мужчин несколько раз выстрелил в правоохранителя. Злоумышленники скрылись, а полицейский был госпитализирован. Велись поиски нападавших, возбуждено уголовное дело."На территории Федоровского района задержаны двое мужчин, один из которых подозревается в посягательстве на жизнь участкового уполномоченного полиции", - говорится в сообщении. В настоящее время время на месте происшествия и месте задержания продолжают работать следователи и следователи-криминалисты совместно с сотрудниками полиции.В пресс-службе МВД по Республике Башкортостан сообщают, что подозреваемых обнаружили в лесу. "На месте находится министр внутренних дел республики генерал-лейтенант полиции Роман Деев, который координирует работу сотрудников органов внутренних дел по установлению всех обстоятельств происшествия. Все материалы будут переданы в СУ СК РФ по РБ. Полицейский получил ранения, он госпитализирован, состояние стабильное", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), республика башкортостан, россия
20:56 03.12.2021 (обновлено: 21:23 03.12.2021)
В Башкирии задержали подозреваемых в нападении на полицейского
СК задержал подозреваемых в нападении на полицейского в Башкирии
УФА, 3 ноя - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали двух жителей Башкирии, подозреваемых в нападении на полицейского, один из них подозревается в посягательстве на жизнь стража порядка, сообщает СУСК РФ по региону.
Ранее сообщалось, что в пятницу в деревне Акчишма Стерлибашевского района местный житель со своим знакомым напали на полицейского, отобрали у него табельное оружие, после чего один их мужчин несколько раз выстрелил в правоохранителя. Злоумышленники скрылись, а полицейский был госпитализирован. Велись поиски нападавших, возбуждено уголовное дело.
"На территории Федоровского района задержаны двое мужчин, один из которых подозревается в посягательстве на жизнь участкового уполномоченного полиции", - говорится в сообщении. В настоящее время время на месте происшествия и месте задержания продолжают работать следователи и следователи-криминалисты совместно с сотрудниками полиции.
В пресс-службе МВД по Республике Башкортостан
сообщают, что подозреваемых обнаружили в лесу. "На месте находится министр внутренних дел республики генерал-лейтенант полиции Роман Деев, который координирует работу сотрудников органов внутренних дел по установлению всех обстоятельств происшествия. Все материалы будут переданы в СУ СК РФ по РБ. Полицейский получил ранения, он госпитализирован, состояние стабильное", - говорится в сообщении.