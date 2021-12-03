https://ria.ru/20211203/nagrady-1762010968.html
На AdIndex Awards 2021 наградили лучшие диджитал-агентства России
На AdIndex Awards 2021 наградили лучшие диджитал-агентства России - РИА Новости, 03.12.2021
На AdIndex Awards 2021 наградили лучшие диджитал-агентства России
В московском Главклубе 30 ноября прошла седьмая церемония AdIndex Awards, где были объявлены лидеры диджитал-индустрии по итогам 2021 года. По сложившейся... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T14:10
2021-12-03T14:10
2021-12-03T14:10
пресс-релизы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1762011539_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_91b2fe99047fa17dbfbbad1b3b79d3e3.jpg
МОСКВА, 3 дек - Пресс-служба AdIndex. В московском Главклубе 30 ноября прошла седьмая церемония AdIndex Awards, где были объявлены лидеры диджитал-индустрии по итогам 2021 года. По сложившейся традиции рекламодатели определили лучшие агентства и платформы. Обладателем Гран-при стало агентство Artics Internet Solutions, получившее максимальное количество наград в рейтинге. Также были выбраны победители в новой номинации — Influence Index, а лидеров в спецноминациях определила редакция AdIndex.Два года назад пандемия бросила вызов всей индустрии, но именно цифровой ресурс помог открыть мир по-новому. Рекламному рынку удалось не просто адаптироваться, но и создать новую реальность, а также найти множество возможностей для коммуникаций. Девиз AdIndex Awards 2021 — Shine bright like a Digital! — отсылал не столько к растущим, как в золотой век рекламы, инвестициям, сколько к обнаружению бесконечного разнообразия возможностей, которые дает цифровая эра.Гостей ждала не только блестящая церемония, но и множество активностей. Также в течение всего вечера были разыграны ценные призы в формате интеллектуальной викторины.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1762011539_313:0:3044:2048_1920x0_80_0_0_42b837881d5471a107a9308ed6f93886.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пресс-релизы
МОСКВА, 3 дек - Пресс-служба AdIndex. В московском Главклубе 30 ноября прошла седьмая церемония AdIndex Awards, где были объявлены лидеры диджитал-индустрии по итогам 2021 года. По сложившейся традиции рекламодатели определили лучшие агентства и платформы. Обладателем Гран-при стало агентство Artics Internet Solutions, получившее максимальное количество наград в рейтинге. Также были выбраны победители в новой номинации — Influence Index, а лидеров в спецноминациях определила редакция AdIndex.
Два года назад пандемия бросила вызов всей индустрии, но именно цифровой ресурс помог открыть мир по-новому. Рекламному рынку удалось не просто адаптироваться, но и создать новую реальность, а также найти множество возможностей для коммуникаций. Девиз AdIndex Awards 2021 — Shine bright like a Digital! — отсылал не столько к растущим, как в золотой век рекламы, инвестициям, сколько к обнаружению бесконечного разнообразия возможностей, которые дает цифровая эра.
Гостей ждала не только блестящая церемония, но и множество активностей. Также в течение всего вечера были разыграны ценные призы в формате интеллектуальной викторины.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.