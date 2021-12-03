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На AdIndex Awards 2021 наградили лучшие диджитал-агентства России

На AdIndex Awards 2021 наградили лучшие диджитал-агентства России - РИА Новости, 03.12.2021

На AdIndex Awards 2021 наградили лучшие диджитал-агентства России

В московском Главклубе 30 ноября прошла седьмая церемония AdIndex Awards, где были объявлены лидеры диджитал-индустрии по итогам 2021 года. По сложившейся... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T14:10

2021-12-03T14:10

2021-12-03T14:10

пресс-релизы

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МОСКВА, 3 дек - Пресс-служба AdIndex. В московском Главклубе 30 ноября прошла седьмая церемония AdIndex Awards, где были объявлены лидеры диджитал-индустрии по итогам 2021 года. По сложившейся традиции рекламодатели определили лучшие агентства и платформы. Обладателем Гран-при стало агентство Artics Internet Solutions, получившее максимальное количество наград в рейтинге. Также были выбраны победители в новой номинации — Influence Index, а лидеров в спецноминациях определила редакция AdIndex.Два года назад пандемия бросила вызов всей индустрии, но именно цифровой ресурс помог открыть мир по-новому. Рекламному рынку удалось не просто адаптироваться, но и создать новую реальность, а также найти множество возможностей для коммуникаций. Девиз AdIndex Awards 2021 — Shine bright like a Digital! — отсылал не столько к растущим, как в золотой век рекламы, инвестициям, сколько к обнаружению бесконечного разнообразия возможностей, которые дает цифровая эра.Гостей ждала не только блестящая церемония, но и множество активностей. Также в течение всего вечера были разыграны ценные призы в формате интеллектуальной викторины.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

пресс-релизы