10:47 03.12.2021 (обновлено: 10:50 03.12.2021)
Редкие предметы показывают на выставке "Российская империя" в ГИМе
Более 400 экспонатов представили на выставке о Российской империи в Историческом музее
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПосетительница фотографирует современную реплику Большой императорской короны Российской империи (оригинал короны хранится в Алмазном фонде Российской Федерации) на выставке "Российская империя", приуроченной к 300-летию провозглашения России империей, в Государственном историческом музее.
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Проект "Российская империя" открылся в Историческом музее, на нем выставлены редкие портреты, мундиры и реплика короны Российской империи.
"Проект зрелищно и ярко представляет историю империи на примере артефактов, многие из которых показываются впервые, — пояснила РИА Новости куратор проекта Наталья Каргаполова. — Выставка не обременительна: нет книжного деления по царствованиям. Зато есть мультимедийные и игровые элементы"
По словам директора ГИМ Алексея Левыкина, цель выставки — создание образа Российской империи, понятный каждому посетителю. Он отметил, что эта выставка важна для Исторического музея, потому что он возник "с очень гордым названием Российский Императорский музей, и в полной мере является императорским музеем".
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПладеменаж, представленный на выставке "Российская империя", приуроченной к 300-летию провозглашения России империей, в Государственном историческом музее
Пладеменаж, представленный на выставке "Российская империя", приуроченной к 300-летию провозглашения России империей, в Государственном историческом музее
Всего в экспозиции 400 экспонатов, которые рассказывают о разных территориях страны, абсолютизме, социальной и духовной сферах.
Среди уникальных предметов — реплика символа российской власти, корона Российской империи, обмундирование Петра I, форма Преображенского полка. По словам куратора, это редкий случай, когда сохранился почти весь комплект одежды, включая шпагу.
Впервые показана ваза, которую Николай I заказал на Императорском фарфоровом заводе. Она около двух метров в высоту, находилась была в личных покоях императора. На одной стороне — изображение Петра I, на другой — битва при Лесной.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПосетительница фотографирует экспонат на выставке "Российская империя", приуроченной к 300-летию провозглашения России империей, в Государственном историческом музее
Посетительница фотографирует экспонат на выставке "Российская империя", приуроченной к 300-летию провозглашения России империей, в Государственном историческом музее
"Она остается самым крупным и дорогим изделием, сделанным на этом заводе", — поясняет Каргаполова.
Интересна и роскошная люстра из венецианского стекла XIX века, которая украшала Гербовый зал дворца Юсупова.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПосетители на выставке "Российская империя", приуроченной к 300-летию провозглашения России империей, в Государственном историческом музее
Посетители на выставке "Российская империя", приуроченной к 300-летию провозглашения России империей, в Государственном историческом музее
Также показываются макет корабля, сделанного по чертежам Петра I, наградное оружие, самый первый орден Андрея Первозванного, облачение митрополита Нестора Камчатского.
Обращают на себя внимание платье платье фрейлины, копия картины Рафаэля "Преображение", выполненная мастером по мозаике Федором Веклером, мундир поручика Талызина, который надевала Екатерина I во время дворцового переворота.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкОблачение митрополита Нестора Камчатского: подризник, фелонь, епитрахиль, пояс, набедренник, поручи, крест, панагия (слева) на выставке "Российская империя", приуроченной к 300-летию провозглашения России империей, в Государственном историческом музее.
Облачение митрополита Нестора Камчатского: подризник, фелонь, епитрахиль, пояс, набедренник, поручи, крест, панагия (слева) на выставке "Российская империя", приуроченной к 300-летию провозглашения России империей, в Государственном историческом музее.
В экспозиции также парадные портреты российских императоров, награды за заслуги перед Отечеством и императором, а также церковная утварь и предметы храмового убранства.
Выставка продлится до 1 марта 2022 года.