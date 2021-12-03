https://ria.ru/20211203/muzei-1761911777.html

Редкие предметы показывают на выставке "Российская империя" в ГИМе

Редкие предметы показывают на выставке "Российская империя" в ГИМе - РИА Новости, 03.12.2021

Редкие предметы показывают на выставке "Российская империя" в ГИМе

Проект "Российская империя" открылся в Историческом музее, на нем выставлены редкие портреты, мундиры и реплика короны Российской империи. РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T10:47

2021-12-03T10:47

2021-12-03T10:50

николай i

императорский фарфоровый завод

исторический музей

екатерина i

российская империя

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Проект "Российская империя" открылся в Историческом музее, на нем выставлены редкие портреты, мундиры и реплика короны Российской империи.По словам директора ГИМ Алексея Левыкина, цель выставки — создание образа Российской империи, понятный каждому посетителю. Он отметил, что эта выставка важна для Исторического музея, потому что он возник "с очень гордым названием Российский Императорский музей, и в полной мере является императорским музеем".Всего в экспозиции 400 экспонатов, которые рассказывают о разных территориях страны, абсолютизме, социальной и духовной сферах.Среди уникальных предметов — реплика символа российской власти, корона Российской империи, обмундирование Петра I, форма Преображенского полка. По словам куратора, это редкий случай, когда сохранился почти весь комплект одежды, включая шпагу.Впервые показана ваза, которую Николай I заказал на Императорском фарфоровом заводе. Она около двух метров в высоту, находилась была в личных покоях императора. На одной стороне — изображение Петра I, на другой — битва при Лесной.Интересна и роскошная люстра из венецианского стекла XIX века, которая украшала Гербовый зал дворца Юсупова.Также показываются макет корабля, сделанного по чертежам Петра I, наградное оружие, самый первый орден Андрея Первозванного, облачение митрополита Нестора Камчатского.Обращают на себя внимание платье платье фрейлины, копия картины Рафаэля "Преображение", выполненная мастером по мозаике Федором Веклером, мундир поручика Талызина, который надевала Екатерина I во время дворцового переворота.В экспозиции также парадные портреты российских императоров, награды за заслуги перед Отечеством и императором, а также церковная утварь и предметы храмового убранства.Выставка продлится до 1 марта 2022 года.

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николай i, императорский фарфоровый завод, исторический музей, екатерина i, российская империя, музеи, новости культуры