https://ria.ru/20211203/multfilm-1762037858.html
Создатели "Маши и Медведя" выпустили спецэпизод
Создатели "Маши и Медведя" выпустили спецэпизод - РИА Новости, 03.12.2021
Создатели "Маши и Медведя" выпустили спецэпизод
На YouTube вышла специальная серия "Маши и Медведя", посвященная 100 миллиардам просмотрам мультсериала на этом видеосервисе, сообщает студия Animaccord. РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T18:10
2021-12-03T18:10
2021-12-03T18:10
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. На YouTube вышла специальная серия "Маши и Медведя", посвященная 100 миллиардам просмотрам мультсериала на этом видеосервисе, сообщает студия Animaccord. В ролике под названием "100 миллиардов "вокруг света" и обратно!" Маша и Медведь показывают на разных примерах, что такое сто миллиардов. В студии отмечают, что канал мультсериала на арабском языке стал обладателем бриллиантовой "кнопки" YouTube. Ее вручают страницам, набравшим десять миллионов подписчиков и более. А канал "Маши и Медведя" на английском языке с начала 2021 году увеличил аудиторию на десять миллионов. Теперь за ним следит 30 миллионов подписчиков.
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новости культуры, youtube, кино и сериалы
Создатели "Маши и Медведя" выпустили спецэпизод
Создатели "Маши и Медведя" выпустили спецэпизод
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. На YouTube вышла специальная серия "Маши и Медведя", посвященная 100 миллиардам просмотрам мультсериала на этом видеосервисе, сообщает студия Animaccord.
"Команда студии в знак благодарности своей аудитории по всему миру за лояльность и достижение отметки в 100 миллиардов просмотров создала новый короткий эпизод "Маши и Медведя", посвященный глобальному признанию российских анимационных героев", — говорится в релизе.
В ролике под названием "100 миллиардов "вокруг света" и обратно!" Маша и Медведь показывают на разных примерах, что такое сто миллиардов.
В студии отмечают, что канал мультсериала на арабском языке стал обладателем бриллиантовой "кнопки" YouTube. Ее вручают страницам, набравшим десять миллионов подписчиков и более.
А канал "Маши и Медведя" на английском языке с начала 2021 году увеличил аудиторию на десять миллионов. Теперь за ним следит 30 миллионов подписчиков.