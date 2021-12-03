https://ria.ru/20211203/multfilm-1762037858.html

Создатели "Маши и Медведя" выпустили спецэпизод

Создатели "Маши и Медведя" выпустили спецэпизод - РИА Новости, 03.12.2021

Создатели "Маши и Медведя" выпустили спецэпизод

На YouTube вышла специальная серия "Маши и Медведя", посвященная 100 миллиардам просмотрам мультсериала на этом видеосервисе, сообщает студия Animaccord. РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T18:10

2021-12-03T18:10

2021-12-03T18:10

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. На YouTube вышла специальная серия "Маши и Медведя", посвященная 100 миллиардам просмотрам мультсериала на этом видеосервисе, сообщает студия Animaccord. В ролике под названием "100 миллиардов "вокруг света" и обратно!" Маша и Медведь показывают на разных примерах, что такое сто миллиардов. В студии отмечают, что канал мультсериала на арабском языке стал обладателем бриллиантовой "кнопки" YouTube. Ее вручают страницам, набравшим десять миллионов подписчиков и более. А канал "Маши и Медведя" на английском языке с начала 2021 году увеличил аудиторию на десять миллионов. Теперь за ним следит 30 миллионов подписчиков.

https://ria.ru/20211202/hbo-1761794738.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости культуры, youtube, кино и сериалы