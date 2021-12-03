https://ria.ru/20211203/moskva-1761963200.html
Завершена высадка деревьев вдоль восьми крупных магистралей и улиц Москвы
Завершена высадка деревьев вдоль восьми крупных магистралей и улиц Москвы - РИА Новости, 03.12.2021
Завершена высадка деревьев вдоль восьми крупных магистралей и улиц Москвы
Завершена высадка деревьев и кустарников вдоль восьми крупных магистралей и улиц Москвы, сообщил журналистам заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T10:41
2021-12-03T10:41
2021-12-03T10:41
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петр бирюков
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Завершена высадка деревьев и кустарников вдоль восьми крупных магистралей и улиц Москвы, сообщил журналистам заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили высадку деревьев и кустарников вдоль восьми крупных столичных магистралей и улиц. Озеленение является одним из важнейших направлений формирования комфортной городской среды. Все проекты по благоустройству, которые реализуются в Москве, предполагают высадку деревьев и кустарников, обустройство газонов и цветников", - отметил Бирюков.По его словам, в этом году на восьми улицах и магистралях высадили в общей сложности около 2,3 тысячи деревьев-крупномеров и более 14 тысяч кустарников.Заместитель мэра рассказал, что работы полностью выполнены на восьми объектах – Балаклавском, Ломоносовском, Мичуринском и Ленинградском проспектах, Ленинградском и Алтуфьевском шоссе, включая улицу Милашенкова, улице Большая Черкизовская, в районе ТПУ "Лефортово".Алтуфьевское шоссе украсили свыше 470 взрослых деревьев и почти 1,2 тысячи кустов сирени разных сортов, Большую Черкизовскую улицу - около 170 крупномеров и 1,3 тысячи саженцев сирени. На Балаклавском проспекте этой осенью высадили почти 90 мелколистных лип и 40 кустов сирени, в районе ТПУ "Лефортово" - 80 лип, вязов, кленов, рябин и почти 2,2 тысячи кустарников.На Ломоносовском проспекте высадка деревьев также завершена - участок от Мосфильмовской улицы до улицы Вавилова теперь украшают 269 лип и декоративных яблонь и более 900 кустарников. На Мичуринском проспекте - от Ломоносовского проспекта до Никулинской улицы - высадили более 220 деревьев - лип, кленов гиннала и декоративных яблонь, а также почти 350 кустов сирени.Глава Комплекса городского хозяйства пояснил, что саженцы для украшения столицы выбирают с учетом их способности адаптироваться к сложным условиям мегаполиса и визуальному облику уличного пространства.
https://ria.ru/20211201/moskva-1761679937.html
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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости.
Завершена высадка деревьев и кустарников вдоль восьми крупных магистралей и улиц Москвы
, сообщил журналистам заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков
.
"Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили высадку деревьев и кустарников вдоль восьми крупных столичных магистралей и улиц. Озеленение является одним из важнейших направлений формирования комфортной городской среды. Все проекты по благоустройству, которые реализуются в Москве, предполагают высадку деревьев и кустарников, обустройство газонов и цветников", - отметил Бирюков.
По его словам, в этом году на восьми улицах и магистралях высадили в общей сложности около 2,3 тысячи деревьев-крупномеров и более 14 тысяч кустарников.
Заместитель мэра рассказал, что работы полностью выполнены на восьми объектах – Балаклавском, Ломоносовском, Мичуринском и Ленинградском проспектах, Ленинградском и Алтуфьевском шоссе, включая улицу Милашенкова, улице Большая Черкизовская, в районе ТПУ "Лефортово
".
"Больше всего деревьев появилось на Ленинградском проспекте: от Белорусского вокзала до Балтийской улицы высадили более 800 крупномеров. Вместе с Ленинградским шоссе он стал абсолютным лидером по количеству и разнообразию видов саженцев", - подчеркнул Бирюков.
Алтуфьевское шоссе украсили свыше 470 взрослых деревьев и почти 1,2 тысячи кустов сирени разных сортов, Большую Черкизовскую улицу - около 170 крупномеров и 1,3 тысячи саженцев сирени. На Балаклавском проспекте этой осенью высадили почти 90 мелколистных лип и 40 кустов сирени, в районе ТПУ "Лефортово" - 80 лип, вязов, кленов, рябин и почти 2,2 тысячи кустарников.
На Ломоносовском проспекте высадка деревьев также завершена - участок от Мосфильмовской улицы до улицы Вавилова теперь украшают 269 лип и декоративных яблонь и более 900 кустарников. На Мичуринском проспекте - от Ломоносовского проспекта до Никулинской улицы - высадили более 220 деревьев - лип, кленов гиннала и декоративных яблонь, а также почти 350 кустов сирени.
Глава Комплекса городского хозяйства пояснил, что саженцы для украшения столицы выбирают с учетом их способности адаптироваться к сложным условиям мегаполиса и визуальному облику уличного пространства.
"Эти деревья и кустарники выращивают в специальных питомниках, каждые 3-4 года их пересаживают, чтобы сформировать устойчивую корневую систему. Высадка производится в посадочные ямы с плодородным грунтом, на дне которых уложен дренажный слой. Если саженец по каким-то причинам не приживется, то подрядная организация заменит его в рамках гарантийных обязательств", - отметил Бирюков.