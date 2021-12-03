https://ria.ru/20211203/moskva-1761963200.html

Завершена высадка деревьев вдоль восьми крупных магистралей и улиц Москвы

Завершена высадка деревьев вдоль восьми крупных магистралей и улиц Москвы - РИА Новости, 03.12.2021

Завершена высадка деревьев вдоль восьми крупных магистралей и улиц Москвы

Завершена высадка деревьев и кустарников вдоль восьми крупных магистралей и улиц Москвы, сообщил журналистам заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T10:41

2021-12-03T10:41

2021-12-03T10:41

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Завершена высадка деревьев и кустарников вдоль восьми крупных магистралей и улиц Москвы, сообщил журналистам заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили высадку деревьев и кустарников вдоль восьми крупных столичных магистралей и улиц. Озеленение является одним из важнейших направлений формирования комфортной городской среды. Все проекты по благоустройству, которые реализуются в Москве, предполагают высадку деревьев и кустарников, обустройство газонов и цветников", - отметил Бирюков.По его словам, в этом году на восьми улицах и магистралях высадили в общей сложности около 2,3 тысячи деревьев-крупномеров и более 14 тысяч кустарников.Заместитель мэра рассказал, что работы полностью выполнены на восьми объектах – Балаклавском, Ломоносовском, Мичуринском и Ленинградском проспектах, Ленинградском и Алтуфьевском шоссе, включая улицу Милашенкова, улице Большая Черкизовская, в районе ТПУ "Лефортово".Алтуфьевское шоссе украсили свыше 470 взрослых деревьев и почти 1,2 тысячи кустов сирени разных сортов, Большую Черкизовскую улицу - около 170 крупномеров и 1,3 тысячи саженцев сирени. На Балаклавском проспекте этой осенью высадили почти 90 мелколистных лип и 40 кустов сирени, в районе ТПУ "Лефортово" - 80 лип, вязов, кленов, рябин и почти 2,2 тысячи кустарников.На Ломоносовском проспекте высадка деревьев также завершена - участок от Мосфильмовской улицы до улицы Вавилова теперь украшают 269 лип и декоративных яблонь и более 900 кустарников. На Мичуринском проспекте - от Ломоносовского проспекта до Никулинской улицы - высадили более 220 деревьев - лип, кленов гиннала и декоративных яблонь, а также почти 350 кустов сирени.Глава Комплекса городского хозяйства пояснил, что саженцы для украшения столицы выбирают с учетом их способности адаптироваться к сложным условиям мегаполиса и визуальному облику уличного пространства.

https://ria.ru/20211201/moskva-1761679937.html

https://ria.ru/20211130/blagoustroystvo-1761420458.html

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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы