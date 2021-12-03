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https://ria.ru/20211203/moshennichestvo-1761994410.html
Сотрудницу нижегородского главка МВД заподозрили в мошенничестве
Сотрудницу нижегородского главка МВД заподозрили в мошенничестве - РИА Новости, 03.12.2021
Сотрудницу нижегородского главка МВД заподозрили в мошенничестве
Главный специалист отдела пенсионного обслуживания ГУ МВД России по Нижегородской области подозревается в мошенничестве при выплате пособий, сообщает... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T12:49
2021-12-03T12:49
происшествия
нижегородская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 дек — РИА Новости. Главный специалист отдела пенсионного обслуживания ГУ МВД России по Нижегородской области подозревается в мошенничестве при выплате пособий, сообщает следственное управление СК РФ по региону.По версии следствия, в июне 2020 года подозреваемая, используя свое служебное положение, подготовила и отправила в банк фиктивное поручение на выплату пособия своей знакомой, которая не являлась родственницей умершего пенсионера системы МВД России. При поступлении на ее счет более 151 тысячи рублей знакомая перевела деньги подозреваемой, которая распорядилась ими по своему усмотрению."Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). Следователи СК внесли представление в ГУ МВД России по региону об увольнении подозреваемой с занимаемой должности", - говорится в сообщении регионального СУСК.Санкции по данной статье подразумевают наказание штрафом в размере до 500 тысяч рублей либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей.В ходе расследования уголовного дела подозреваемая будет проверена на причастность к совершению аналогичных преступлений.
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происшествия, нижегородская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф), россия
12:49 03.12.2021
 
Сотрудницу нижегородского главка МВД заподозрили в мошенничестве

Сотрудницу отдела пенсий главка МВД по Нижегородской области заподозрили в мошенничестве

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкКупюры номиналом 200 рублей
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 дек — РИА Новости. Главный специалист отдела пенсионного обслуживания ГУ МВД России по Нижегородской области подозревается в мошенничестве при выплате пособий, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
По версии следствия, в июне 2020 года подозреваемая, используя свое служебное положение, подготовила и отправила в банк фиктивное поручение на выплату пособия своей знакомой, которая не являлась родственницей умершего пенсионера системы МВД России. При поступлении на ее счет более 151 тысячи рублей знакомая перевела деньги подозреваемой, которая распорядилась ими по своему усмотрению.
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
Вчера, 12:36
"Сбер" предупредил о новом виде мошенничества
"Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). Следователи СК внесли представление в ГУ МВД России по региону об увольнении подозреваемой с занимаемой должности", - говорится в сообщении регионального СУСК.
Санкции по данной статье подразумевают наказание штрафом в размере до 500 тысяч рублей либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей.
В ходе расследования уголовного дела подозреваемая будет проверена на причастность к совершению аналогичных преступлений.
 
ПроисшествияНижегородская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Следственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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