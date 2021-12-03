https://ria.ru/20211203/mosgortrans-1762008605.html

В "Мосгортрансе" заявили о готовности наземного транспорта к зимнему сезону

В "Мосгортрансе" заявили о готовности наземного транспорта к зимнему сезону - РИА Новости, 03.12.2021

В "Мосгортрансе" заявили о готовности наземного транспорта к зимнему сезону

Наземный транспорт, а также водители готовы к зимнему сезону в Москве, сообщил журналистам начальник службы эксплуатации автобусного транспорта "Мосгортранса"... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T13:45

2021-12-03T13:45

2021-12-03T14:01

общество

мосгортранс

москва

городское хозяйство москвы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1b/1594747555_0:210:2894:1838_1920x0_80_0_0_39216e04922724a04600a49bae726d91.jpg

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Наземный транспорт, а также водители готовы к зимнему сезону в Москве, сообщил журналистам начальник службы эксплуатации автобусного транспорта "Мосгортранса" Станислав Измайлов.В пятницу в столице прошло мероприятие, где рассказали о подготовке наземного общественного транспорта Москвы и водителей к работе в зимний период и дезинфекции.Он также сообщил, что в рамках подготовки к зиме проводится комплекс мероприятий не только подготовки транспортных средств, но ещё и водительского состава."Особое внимание обращаем на подготовку водителей, для которых осенне-зимний период стал первым. Для них предусмотрен комплекс дополнительных обучающих программ, помогающий им освоиться в рамках эксплуатации подвижного состава... Готовы к зиме на 100%", - добавил Измайлов.Также Измайлов уточнил, что подход к дезинфекции не поменялся."Подход к дезинфекции подвижного состава не поменялся, мы продолжаем дезинфицировать транспортные средства при возвращении в автобусный парк. Продолжаем дезинфицировать на конечной станции... во время обеденного перерыва водителей, когда время на дезинфекцию в салоне подвижного состава больше, чем в рамках рейсового отстоя. Во время обеденного отстоя на конечной станции отмываются все горизонтальные и вертикальные поверхности салона подвижного состава - это спинки сидений, сами сиденья, ступени, поручни все часто контактируемые поверхности салона подвижного состава", - уточнил Измайлов.

https://ria.ru/20211201/sneg-1761651510.html

https://ria.ru/20211129/zima-1761195252.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, мосгортранс, москва, городское хозяйство москвы