https://ria.ru/20211203/mosgortrans-1762008605.html
В "Мосгортрансе" заявили о готовности наземного транспорта к зимнему сезону
В "Мосгортрансе" заявили о готовности наземного транспорта к зимнему сезону - РИА Новости, 03.12.2021
В "Мосгортрансе" заявили о готовности наземного транспорта к зимнему сезону
Наземный транспорт, а также водители готовы к зимнему сезону в Москве, сообщил журналистам начальник службы эксплуатации автобусного транспорта "Мосгортранса"... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T13:45
2021-12-03T13:45
2021-12-03T14:01
общество
мосгортранс
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городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Наземный транспорт, а также водители готовы к зимнему сезону в Москве, сообщил журналистам начальник службы эксплуатации автобусного транспорта "Мосгортранса" Станислав Измайлов.В пятницу в столице прошло мероприятие, где рассказали о подготовке наземного общественного транспорта Москвы и водителей к работе в зимний период и дезинфекции.Он также сообщил, что в рамках подготовки к зиме проводится комплекс мероприятий не только подготовки транспортных средств, но ещё и водительского состава."Особое внимание обращаем на подготовку водителей, для которых осенне-зимний период стал первым. Для них предусмотрен комплекс дополнительных обучающих программ, помогающий им освоиться в рамках эксплуатации подвижного состава... Готовы к зиме на 100%", - добавил Измайлов.Также Измайлов уточнил, что подход к дезинфекции не поменялся."Подход к дезинфекции подвижного состава не поменялся, мы продолжаем дезинфицировать транспортные средства при возвращении в автобусный парк. Продолжаем дезинфицировать на конечной станции... во время обеденного перерыва водителей, когда время на дезинфекцию в салоне подвижного состава больше, чем в рамках рейсового отстоя. Во время обеденного отстоя на конечной станции отмываются все горизонтальные и вертикальные поверхности салона подвижного состава - это спинки сидений, сами сиденья, ступени, поручни все часто контактируемые поверхности салона подвижного состава", - уточнил Измайлов.
https://ria.ru/20211201/sneg-1761651510.html
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РИА Новости
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общество, мосгортранс, москва, городское хозяйство москвы
13:45 03.12.2021 (обновлено: 14:01 03.12.2021)
В "Мосгортрансе" заявили о готовности наземного транспорта к зимнему сезону
В "Мосгортрансе" заявили о готовности наземного транспорта и водителей к зимнему сезону
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости.
Наземный транспорт, а также водители готовы к зимнему сезону в Москве
, сообщил журналистам начальник службы эксплуатации автобусного транспорта "Мосгортранса
" Станислав Измайлов.
В пятницу в столице прошло мероприятие, где рассказали о подготовке наземного общественного транспорта Москвы и водителей к работе в зимний период и дезинфекции.
"В октябре протестирована система отопления и климат-контроля. Более 7,5 тысяч автобусов и более 800 электробусов. Производилась проверка уплотнителей, дверей, люков и так далее, чтобы в салоне было комфортно ездить в зимний период", - рассказал Измайлов.
Он также сообщил, что в рамках подготовки к зиме проводится комплекс мероприятий не только подготовки транспортных средств, но ещё и водительского состава.
"Особое внимание обращаем на подготовку водителей, для которых осенне-зимний период стал первым. Для них предусмотрен комплекс дополнительных обучающих программ, помогающий им освоиться в рамках эксплуатации подвижного состава... Готовы к зиме на 100%", - добавил Измайлов.
Также Измайлов уточнил, что подход к дезинфекции не поменялся.
"Подход к дезинфекции подвижного состава не поменялся, мы продолжаем дезинфицировать транспортные средства при возвращении в автобусный парк. Продолжаем дезинфицировать на конечной станции... во время обеденного перерыва водителей, когда время на дезинфекцию в салоне подвижного состава больше, чем в рамках рейсового отстоя. Во время обеденного отстоя на конечной станции отмываются все горизонтальные и вертикальные поверхности салона подвижного состава - это спинки сидений, сами сиденья, ступени, поручни все часто контактируемые поверхности салона подвижного состава", - уточнил Измайлов.