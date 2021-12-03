Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211203/mosgortrans-1762008605.html
В "Мосгортрансе" заявили о готовности наземного транспорта к зимнему сезону
В "Мосгортрансе" заявили о готовности наземного транспорта к зимнему сезону - РИА Новости, 03.12.2021
В "Мосгортрансе" заявили о готовности наземного транспорта к зимнему сезону
Наземный транспорт, а также водители готовы к зимнему сезону в Москве, сообщил журналистам начальник службы эксплуатации автобусного транспорта "Мосгортранса"... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T13:45
2021-12-03T14:01
общество
мосгортранс
москва
городское хозяйство москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1b/1594747555_0:210:2894:1838_1920x0_80_0_0_39216e04922724a04600a49bae726d91.jpg
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Наземный транспорт, а также водители готовы к зимнему сезону в Москве, сообщил журналистам начальник службы эксплуатации автобусного транспорта "Мосгортранса" Станислав Измайлов.В пятницу в столице прошло мероприятие, где рассказали о подготовке наземного общественного транспорта Москвы и водителей к работе в зимний период и дезинфекции.Он также сообщил, что в рамках подготовки к зиме проводится комплекс мероприятий не только подготовки транспортных средств, но ещё и водительского состава."Особое внимание обращаем на подготовку водителей, для которых осенне-зимний период стал первым. Для них предусмотрен комплекс дополнительных обучающих программ, помогающий им освоиться в рамках эксплуатации подвижного состава... Готовы к зиме на 100%", - добавил Измайлов.Также Измайлов уточнил, что подход к дезинфекции не поменялся."Подход к дезинфекции подвижного состава не поменялся, мы продолжаем дезинфицировать транспортные средства при возвращении в автобусный парк. Продолжаем дезинфицировать на конечной станции... во время обеденного перерыва водителей, когда время на дезинфекцию в салоне подвижного состава больше, чем в рамках рейсового отстоя. Во время обеденного отстоя на конечной станции отмываются все горизонтальные и вертикальные поверхности салона подвижного состава - это спинки сидений, сами сиденья, ступени, поручни все часто контактируемые поверхности салона подвижного состава", - уточнил Измайлов.
https://ria.ru/20211201/sneg-1761651510.html
https://ria.ru/20211129/zima-1761195252.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1b/1594747555_82:0:2813:2048_1920x0_80_0_0_53541a80b3bc5f504a99c9450f3594db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, мосгортранс, москва, городское хозяйство москвы
13:45 03.12.2021 (обновлено: 14:01 03.12.2021)
 
В "Мосгортрансе" заявили о готовности наземного транспорта к зимнему сезону

В "Мосгортрансе" заявили о готовности наземного транспорта и водителей к зимнему сезону

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЭлектробусы с новогодним оформлением запустили в Москве
Электробусы с новогодним оформлением запустили в Москве - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Наземный транспорт, а также водители готовы к зимнему сезону в Москве, сообщил журналистам начальник службы эксплуатации автобусного транспорта "Мосгортранса" Станислав Измайлов.
В пятницу в столице прошло мероприятие, где рассказали о подготовке наземного общественного транспорта Москвы и водителей к работе в зимний период и дезинфекции.
"В октябре протестирована система отопления и климат-контроля. Более 7,5 тысяч автобусов и более 800 электробусов. Производилась проверка уплотнителей, дверей, люков и так далее, чтобы в салоне было комфортно ездить в зимний период", - рассказал Измайлов.
Он также сообщил, что в рамках подготовки к зиме проводится комплекс мероприятий не только подготовки транспортных средств, но ещё и водительского состава.
Девушка фотографируется у заснеженных елок на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
1 декабря, 16:54
Сугробы к декабрю: в Москву пришла настоящая зима
"Особое внимание обращаем на подготовку водителей, для которых осенне-зимний период стал первым. Для них предусмотрен комплекс дополнительных обучающих программ, помогающий им освоиться в рамках эксплуатации подвижного состава... Готовы к зиме на 100%", - добавил Измайлов.
Также Измайлов уточнил, что подход к дезинфекции не поменялся.
"Подход к дезинфекции подвижного состава не поменялся, мы продолжаем дезинфицировать транспортные средства при возвращении в автобусный парк. Продолжаем дезинфицировать на конечной станции... во время обеденного перерыва водителей, когда время на дезинфекцию в салоне подвижного состава больше, чем в рамках рейсового отстоя. Во время обеденного отстоя на конечной станции отмываются все горизонтальные и вертикальные поверхности салона подвижного состава - это спинки сидений, сами сиденья, ступени, поручни все часто контактируемые поверхности салона подвижного состава", - уточнил Измайлов.
Красная площадь в Москве - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
29 ноября, 03:07
Вильфанд рассказал, какой будет зима в Центральной России
 
ОбществоМосгортрансМоскваГородское хозяйство Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:00Юрист рассказала, что грозит за мешающие соседям звуки интима
02:45Россиянам рассказали, какие фрукты нельзя употреблять при похудении
02:40В Европе предупредили, что "Северный поток — 2" точно "не заработает зимой"
02:31На Украине раскрыли причину мягкой позиции США по "Северному потоку — 2"
02:15В Раде заявили о возможности обращения к "Газпрому" для закупки газа
02:15Эксперт рассказал, как проверить справедливость своей квартплаты
02:15Вирусолог оценил будущее омикрон-штамма коронавируса
02:04В Польше назвали эффективный метод борьбы с "Газпромом"
01:56Источник сообщил о гибели 31 человека при атаке боевиков в Мали
01:39В Бельгии два бегемота заразились коронавирусом
01:34МИД Белоруссии заявил о риске потери государственности из-за санкций ЕС
01:30На Украине заявили об уничтожении материалов об операции против 33 россиян
01:16Fitch подтвердило рейтинг России на уровне "BBB"
01:15Россиянам напомнили об опасности алкоголя для сердца
00:26В Москве арестовали начальника полиции района Ростокино
00:01В России отмечают один из главных церковных праздников
23:48Google обозначил офис заповедника "София Киевская" как "штаб Талибана"*
23:44В США объявили в розыск родителей подростка, устроившего стрельбу в школе
23:41Захарова ответила Блинкену, обвинившему Россию в агрессивных действиях
23:10Генсек ООН назвал неэффективным закрытие границ из-за штамма "омикрон"
Лента новостейМолния
Юрист рассказала, что грозит за мешающие соседям звуки интимаРоссиянам рассказали, какие фрукты нельзя употреблять при похуденииВ Европе предупредили, что "Северный поток — 2" точно "не заработает зимой"На Украине раскрыли причину мягкой позиции США по "Северному потоку — 2"В Раде заявили о возможности обращения к "Газпрому" для закупки газаЭксперт рассказал, как проверить справедливость своей квартплатыВирусолог оценил будущее омикрон-штамма коронавирусаВ Польше назвали эффективный метод борьбы с "Газпромом"Источник сообщил о гибели 31 человека при атаке боевиков в МалиВ Бельгии два бегемота заразились коронавирусомМИД Белоруссии заявил о риске потери государственности из-за санкций ЕСНа Украине заявили об уничтожении материалов об операции против 33 россиянFitch подтвердило рейтинг России на уровне "BBB"Россиянам напомнили об опасности алкоголя для сердцаВ Москве арестовали начальника полиции района РостокиноВ России отмечают один из главных церковных праздниковGoogle обозначил офис заповедника "София Киевская" как "штаб Талибана"*В США объявили в розыск родителей подростка, устроившего стрельбу в школеЗахарова ответила Блинкену, обвинившему Россию в агрессивных действияхГенсек ООН назвал неэффективным закрытие границ из-за штамма "омикрон"