https://ria.ru/20211203/moldaviya-1761956976.html

Санду призвала разобраться с "российской пропагандой" на телевидении

Санду призвала разобраться с "российской пропагандой" на телевидении - РИА Новости, 03.12.2021

Санду призвала разобраться с "российской пропагандой" на телевидении

Президент Молдавии Майя Санду призвала новый Совет по телевидению и радиовещанию (СТР) не допускать пропаганды со стороны России. РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T09:44

2021-12-03T09:44

2021-12-03T16:51

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КИШИНЕВ, 3 дек — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду призвала новый Совет по телевидению и радиовещанию (СТР) не допускать пропаганды со стороны России.О том, что республике угрожает "массовая российская пропаганда", говорится в отчете Центра независимой журналистики Молдавии."Как я поняла, вскоре у нас будет новый состав Совета по телевидению и радиовещанию, у которого есть определенные законные инструменты и который должен не допускать пропаганду, обман и другие нарушения. Я очень надеюсь, что этот СТР будет объективным и эффективным", — сказала Санду в эфире TVR Moldova.Она добавила, что сейчас начинается работа над реформой системы безопасности, которая затронет все элементы риска, в том числе и кибербезопасность."Основная часть нашей деятельности зависит от работы СТР, после этого мы решим, справляется ли нынешнее законодательство с проблемой или необходимы изменения в области безопасности, проанализируем и сделаем выводы", — заключила президент.В 2017 году парламент Молдавии принял закон о борьбе с иностранной пропагандой, из-за чего запретили многие российские телеканалы. Такой же запрет предусматривал и аудиовизуальный кодекс, утвержденный в 2018 году. Тогдашний президент Игорь Додон отказался одобрить его, в результате его временно отстранили от должности, а кодекс утвердил спикер парламента Андриан Канду. Позже Венецианская комиссия и Конституционный суд признали подобные действия незаконными, а в 2020 году закон о борьбе с пропагандой отменили.

https://ria.ru/20211201/dodon-1761648591.html

https://ria.ru/20211101/predatelstvo-1757135853.html

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в мире, молдавия, майя санду, россия