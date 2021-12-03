https://ria.ru/20211203/migranty-1761961120.html

Запланированный на пятницу рейс для мигрантов из Минска в Багдад отменили

Запланированный на пятницу рейс для мигрантов из Минска в Багдад отменили - РИА Новости, 03.12.2021

Запланированный на пятницу рейс для мигрантов из Минска в Багдад отменили

Вывозной рейс для иракских мигрантов из Минска в Багдад, который планировался в пятницу, отменен, сообщили в национальном аэропорту Минск. РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T10:18

2021-12-03T10:18

2021-12-03T10:18

в мире

эрбиль

багдад (город)

африка

александр лукашенко

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МИНСК, 3 дек - РИА Новости. Вывозной рейс для иракских мигрантов из Минска в Багдад, который планировался в пятницу, отменен, сообщили в национальном аэропорту Минск."Сегодняшний рейс в Багдад отменен. По поводу завтра – это предварительная информация, потому что все очень быстро меняется. Лучше всего уточнять у авиакомпании", - сказали Sputnik Беларусь в аэропорту.Как отмечает агентство, тем временем в расписании аэропорта на завтра появился рейс в Эрбиль – столицу иракского Курдистана. По планам, он должен приземлиться 4 декабря в Минске в 15.45 (совпадает с мск) и вылететь в 16.45. В ноябре у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа мигрантов, в основном курдов, которая насчитывала свыше 2 тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" в Гродненской области (с польской стороны - "Кузница"), но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. Власти Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр.На прошлой неделе президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике, кроме двухтысячного лагеря беженцев в торгово-логистическом центре у границы с Польшей, могут находиться еще около 2-3 тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока. При этом ранее около тысячи мигрантов, по его словам, добровольно вернулись на родину. Мигранты возвращаются как эвакуационными рейсами, так и в индивидуальном порядке. Вместе с тем находящиеся в торгово-логистическом центре беженцы, по данным белорусских властей, в целом пока не изъявляют желания возвращаться на родину, ожидают гуманитарного коридора в страны ЕС.Литва, Латвия и Польша в последнее время сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211126/migranty-1760855364.html

эрбиль

багдад (город)

африка

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в мире, эрбиль, багдад (город), африка, александр лукашенко, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии