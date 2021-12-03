Валерий Меладзе пожаловался на утомительные новогодние съемки
Валерий Меладзе пожаловался на утомительные и долгие новогодние съемки
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПевец Валерий Меладзе выступает на торжественной церемонии закрытия международного конкурса молодых исполнителей "Новая волна - 2017" в Сочи
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Валерий Меладзе пожаловался на утомительные новогодние съемки. По словам певца, он не понимает, почему так долго длится переход от одного кадра к другому.
"27 лет я снимаюсь в разных новогодних программах и для меня всегда непонятно было, почему так долго все это снимается? Между съемками одного кадра и другого проходит иногда час. И люди с умными лицами что-то делают, переставляют… Я до сих пор не могу понять, что они делают?" – пожаловался певец.
В эфире программы "Русские перцы" Меладзе рассказал, что во время одной из съемок спросил, почему он ждет целый час. Ему ответили, что настраивают свет. Валерий отметил, что регулярно снимает видеоролики с женой Альбиной в социальных сетях: на это у них уходит 10-15 минут.
Одним из наиболее ярких новогодних выступлений певца стало исполнении песни "Ямайка" в концерте "Старые песни о главном". Меладзе отметил, что тогда, в 1995 году, снимали быстрее.
"Тогда снимал Джаник Фазиев… Они не задерживали, снимали очень быстро. С другой стороны, я и сам был рад, чтобы это подольше было. Для меня это все было новое", – заключил Валерий.
В прошлом году Меладзе предложил артистам отказаться от съемок в новогодних передачах и "Голубых огоньках", так как из-за отмененных по пандемийным причинам концертов не было ощущения праздника. Позднее певец пояснил, что он сделал лишь гипотетическое предположение, а не призывал артистов бойкотировать съемки.