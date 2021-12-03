https://ria.ru/20211203/meladze-1762066284.html

Валерий Меладзе пожаловался на утомительные новогодние съемки

Валерий Меладзе пожаловался на утомительные новогодние съемки - РИА Новости, 03.12.2021

Валерий Меладзе пожаловался на утомительные новогодние съемки

Валерий Меладзе пожаловался на утомительные новогодние съемки. По словам певца, он не понимает, почему так долго длится переход от одного кадра к другому. РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T17:13

2021-12-03T17:13

2021-12-03T17:13

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Валерий Меладзе пожаловался на утомительные новогодние съемки. По словам певца, он не понимает, почему так долго длится переход от одного кадра к другому.В эфире программы "Русские перцы" Меладзе рассказал, что во время одной из съемок спросил, почему он ждет целый час. Ему ответили, что настраивают свет. Валерий отметил, что регулярно снимает видеоролики с женой Альбиной в социальных сетях: на это у них уходит 10-15 минут.Одним из наиболее ярких новогодних выступлений певца стало исполнении песни "Ямайка" в концерте "Старые песни о главном". Меладзе отметил, что тогда, в 1995 году, снимали быстрее.В прошлом году Меладзе предложил артистам отказаться от съемок в новогодних передачах и "Голубых огоньках", так как из-за отмененных по пандемийным причинам концертов не было ощущения праздника. Позднее певец пояснил, что он сделал лишь гипотетическое предположение, а не призывал артистов бойкотировать съемки.

https://ria.ru/20211118/prigozhin-1759608576.html

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шоу-бизнес, валерий меладзе, знаменитости