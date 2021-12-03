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Шоубиз
https://ria.ru/20211203/meladze-1762066284.html
Валерий Меладзе пожаловался на утомительные новогодние съемки
Валерий Меладзе пожаловался на утомительные новогодние съемки - РИА Новости, 03.12.2021
Валерий Меладзе пожаловался на утомительные новогодние съемки
Валерий Меладзе пожаловался на утомительные новогодние съемки. По словам певца, он не понимает, почему так долго длится переход от одного кадра к другому. РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T17:13
2021-12-03T17:13
шоубиз
шоу-бизнес
валерий меладзе
знаменитости
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Валерий Меладзе пожаловался на утомительные новогодние съемки. По словам певца, он не понимает, почему так долго длится переход от одного кадра к другому.В эфире программы "Русские перцы" Меладзе рассказал, что во время одной из съемок спросил, почему он ждет целый час. Ему ответили, что настраивают свет. Валерий отметил, что регулярно снимает видеоролики с женой Альбиной в социальных сетях: на это у них уходит 10-15 минут.Одним из наиболее ярких новогодних выступлений певца стало исполнении песни "Ямайка" в концерте "Старые песни о главном". Меладзе отметил, что тогда, в 1995 году, снимали быстрее.В прошлом году Меладзе предложил артистам отказаться от съемок в новогодних передачах и "Голубых огоньках", так как из-за отмененных по пандемийным причинам концертов не было ощущения праздника. Позднее певец пояснил, что он сделал лишь гипотетическое предположение, а не призывал артистов бойкотировать съемки.
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шоу-бизнес, валерий меладзе, знаменитости
17:13 03.12.2021
 
Валерий Меладзе пожаловался на утомительные новогодние съемки

Валерий Меладзе пожаловался на утомительные и долгие новогодние съемки

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПевец Валерий Меладзе выступает на торжественной церемонии закрытия международного конкурса молодых исполнителей "Новая волна - 2017" в Сочи
Певец Валерий Меладзе выступает на торжественной церемонии закрытия международного конкурса молодых исполнителей Новая волна - 2017 в Сочи - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Валерий Меладзе пожаловался на утомительные новогодние съемки. По словам певца, он не понимает, почему так долго длится переход от одного кадра к другому.

"27 лет я снимаюсь в разных новогодних программах и для меня всегда непонятно было, почему так долго все это снимается? Между съемками одного кадра и другого проходит иногда час. И люди с умными лицами что-то делают, переставляют… Я до сих пор не могу понять, что они делают?" – пожаловался певец.

В эфире программы "Русские перцы" Меладзе рассказал, что во время одной из съемок спросил, почему он ждет целый час. Ему ответили, что настраивают свет. Валерий отметил, что регулярно снимает видеоролики с женой Альбиной в социальных сетях: на это у них уходит 10-15 минут.
Одним из наиболее ярких новогодних выступлений певца стало исполнении песни "Ямайка" в концерте "Старые песни о главном". Меладзе отметил, что тогда, в 1995 году, снимали быстрее.

"Тогда снимал Джаник Фазиев… Они не задерживали, снимали очень быстро. С другой стороны, я и сам был рад, чтобы это подольше было. Для меня это все было новое", – заключил Валерий.

В прошлом году Меладзе предложил артистам отказаться от съемок в новогодних передачах и "Голубых огоньках", так как из-за отмененных по пандемийным причинам концертов не было ощущения праздника. Позднее певец пояснил, что он сделал лишь гипотетическое предположение, а не призывал артистов бойкотировать съемки.
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