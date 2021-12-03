https://ria.ru/20211203/medvedchuk-1762102299.html

Медведчук призвал украинцев "терпеть свой выбор"

Медведчук призвал украинцев "терпеть свой выбор" - РИА Новости, 03.12.2021

Медведчук призвал украинцев "терпеть свой выбор"

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", депутат Верховной рады Виктор Медведчук заявил, что выступает против "майданов" и революций на... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T19:44

2021-12-03T19:44

2021-12-03T19:44

в мире

украина

верховная рада украины

виктор медведчук

оппозиционная платформа - за жизнь

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КИЕВ, 3 дек - РИА Новости. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", депутат Верховной рады Виктор Медведчук заявил, что выступает против "майданов" и революций на Украине, потому что действующую власть выбирали украинцы, и они "должны терпеть свой выбор"."Можно обсуждать на ваших шоу в интервью с отдельными политиками что угодно и сколько угодно, но от этого ничего не изменится. Когда это люди поймут, они дадут оценку этой власти. Но люди сами должны дать оценку власти. Я категорический противник майданов, революций и всего остального. Люди избрали эту власть - пусть терпят, пусть ждут. Когда дождутся, пусть примут другое решение", - сказал Медведчук в эфире телеканала UkrLive в пятницу.

https://ria.ru/20211203/medvedchuk-1762097449.html

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в мире, украина, верховная рада украины, виктор медведчук, оппозиционная платформа - за жизнь