https://ria.ru/20211203/medvedchuk-1762097449.html

Медведчук объяснил, почему Зеленский заявил о госперевороте

Медведчук объяснил, почему Зеленский заявил о госперевороте - РИА Новости, 03.12.2021

Медведчук объяснил, почему Зеленский заявил о госперевороте

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял о готовящемся в стране госперевороте ради пиара и отвлечения от проблем в стране, в какой-то мере цель достигнута,... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T19:16

2021-12-03T19:16

2021-12-03T19:16

в мире

украина

киев

владимир зеленский

виктор медведчук

оппозиционная платформа - за жизнь

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КИЕВ, 3 дек – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял о готовящемся в стране госперевороте ради пиара и отвлечения от проблем в стране, в какой-то мере цель достигнута, считает глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.Зеленский 26 ноября заявил, что получил информацию о готовящемся 1 декабря на Украине государственном перевороте, к которому якобы причастен в том числе бизнесмен Ринат Ахметов. СБУ в понедельник сообщила, что возбудила уголовное дело и проводит расследование о подготовке отдельными гражданами Украины и РФ действий по захвату власти в стране. Первого декабря в Киеве прошло два митинга – предпринимателей и недовольных политикой Зеленского."Я думаю, что это звенья одной цепи пиар-ходов, знаете, хлеба и зрелищ. С хлебом проблемы в общем понимании. А со зрелищами есть способности, есть талант, можно отвлечь на какое-то время внимание. Вот сейчас отвлекут этим, потом придумают что-то еще… СМИ об этом говорят и пишут во всем мире. Разве не этого пытались достичь, пытаясь привлечь внимание к пресс-конференции? Какая-то минимальная цель достигнута", - сказал Медведчук в интервью украинскому телеканалу UkrLive.По его словам, Зеленский не должен был делать такие громкие заявления. Медведчук считает, что этим должны заниматься правоохранительные органы. "Когда это прозвучало на пресс-конференции, то, во-первых, это не правильно. Я считаю, как человек что-то понимающий в политике и в вопросах государственного строительства, президент не имеет права позволять себе подобные заявления. Если действительно имела место какая-то подготовка, если есть конкретные данные, то выступать должны правоохранительные органы, которые являются сегодня, к сожалению, ручными, выполняют любую команду "фас" в отношении кого бы она ни касалась", - сказал политик.

https://ria.ru/20211126/zelenskiy-1760934356.html

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в мире, украина, киев, владимир зеленский, виктор медведчук, оппозиционная платформа - за жизнь