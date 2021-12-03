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На Алтае будут судить женщин, укравших у подруги сертификат на маткапитал
На Алтае будут судить женщин, укравших у подруги сертификат на маткапитал - РИА Новости, 03.12.2021
На Алтае будут судить женщин, укравших у подруги сертификат на маткапитал
Две женщины, укравшие у подруги сертификат на маткапитал и обналичившие его, предстанут перед судом в Алтайском крае, сообщают в региональной прокуратуре. РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T12:37
2021-12-03T12:37
происшествия
томская область
алтайский край
материнский капитал
россия
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БАРНАУЛ, 3 дек - РИА Новости. Две женщины, укравшие у подруги сертификат на маткапитал и обналичившие его, предстанут перед судом в Алтайском крае, сообщают в региональной прокуратуре."Прокуратура Алтайского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жительниц Томской области и их знакомого, проживающего в Алтайском крае. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат)", - говорится в сообщении.По версии следствия, в феврале 2020 года жительницы Томской области, достоверно зная, что у их подруги имеется нереализованный материнский сертификат на сумму более 450 тысяч рублей, полученный в связи с рождением ребенка, решили мошенническим путем получить по нему деньги в Алтайском крае."Похитив указанный сертификат из квартиры своей знакомой, а также ее паспорт, гражданки приехали в Барнаул, где с участием своего подельника, выдавая себя за владелицу сертификата, подготовили необходимые документы, свидетельствующие якобы об улучшении жилищных условий, в том числе о покупке последней в Алтайском крае дома стоимостью более 450 тысяч рублей и получении на его приобретение займа в кооперативе на эту же сумму", - уточняют в прокуратуре. При этом подысканный для преступных целей дом находился в ветхом состоянии и был приобретен вместе с земельным участком всего за 80 тысяч рублей."Подложные документы были направлены обвиняемыми в Пенсионный фонд РФ, а полученные денежные средства в сумме 466 000 рублей противоправно и безвозмездно изъяты из федерального бюджета и обращены в пользу обвиняемых. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Центральный районный суд Барнаула", - резюмируют в прокуратуре.
https://ria.ru/20210328/dagestan-1603199258.html
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происшествия, томская область, алтайский край, материнский капитал, россия
12:37 03.12.2021
 
На Алтае будут судить женщин, укравших у подруги сертификат на маткапитал

В Алтайском крае будут судить двух женщин, укравших у подруги сертификат на маткапитал

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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БАРНАУЛ, 3 дек - РИА Новости. Две женщины, укравшие у подруги сертификат на маткапитал и обналичившие его, предстанут перед судом в Алтайском крае, сообщают в региональной прокуратуре.
"Прокуратура Алтайского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жительниц Томской области и их знакомого, проживающего в Алтайском крае. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат)", - говорится в сообщении.
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По версии следствия, в феврале 2020 года жительницы Томской области, достоверно зная, что у их подруги имеется нереализованный материнский сертификат на сумму более 450 тысяч рублей, полученный в связи с рождением ребенка, решили мошенническим путем получить по нему деньги в Алтайском крае.
"Похитив указанный сертификат из квартиры своей знакомой, а также ее паспорт, гражданки приехали в Барнаул, где с участием своего подельника, выдавая себя за владелицу сертификата, подготовили необходимые документы, свидетельствующие якобы об улучшении жилищных условий, в том числе о покупке последней в Алтайском крае дома стоимостью более 450 тысяч рублей и получении на его приобретение займа в кооперативе на эту же сумму", - уточняют в прокуратуре. При этом подысканный для преступных целей дом находился в ветхом состоянии и был приобретен вместе с земельным участком всего за 80 тысяч рублей.
"Подложные документы были направлены обвиняемыми в Пенсионный фонд РФ, а полученные денежные средства в сумме 466 000 рублей противоправно и безвозмездно изъяты из федерального бюджета и обращены в пользу обвиняемых. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Центральный районный суд Барнаула", - резюмируют в прокуратуре.
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ПроисшествияТомская областьАлтайский крайМатеринский капиталРоссия
 
 
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