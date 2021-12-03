https://ria.ru/20211203/litsenziya-1761954984.html

ЦБ отобрал лицензию у крупного страховщика

ЦБ отозвал лицензию у "АСКО-Страхование" - РИА Новости, 03.12.2021

ЦБ отобрал лицензию у крупного страховщика

Центробанк отозвал у ПАО "АСКО-Страхование" лицензию и назначил в компании временную администрацию, сообщается на сайте регулятора. РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T09:25

2021-12-03T09:25

2021-12-03T10:39

экономика

агентство по страхованию вкладов

осаго

россия

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Центробанк отозвал у ПАО "АСКО-Страхование" лицензию и назначил в компании временную администрацию, сообщается на сайте регулятора.Поводом для этого стало нарушение минимально допустимого значения нормативного соотношения капитала и принятых обязательств, уточнили в ЦБ.Функции временной администрации регулятор возложил на Агентствo по страхованию вкладов. Пока что управляющих назначили на полгода.ПАО "АСКО-Страхование" основано в 1990 году, входит в Российский союз автостраховщиков. Число клиентов составляет почти три миллиона человек. По данным ЦБ за первое полугодие, компания занимала в России 22-е место по взносам.В начале ноября рейтинговое агентство "Эксперт РА" понизило ее рейтинг до уровня ruB- — также из-за нарушения нормативных требований к соотношению собственных средств и принятых обязательств. На 30 сентября это соотношение составляло 0,25, что агентство сочло существенным регуляторным риском.

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экономика, агентство по страхованию вкладов, осаго, россия