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Победителю викторины "Вакцинация – это жизнь!" вручили ключи от квартиры
Победителю викторины "Вакцинация – это жизнь!" вручили ключи от квартиры - РИА Новости, 03.12.2021
Победителю викторины "Вакцинация – это жизнь!" вручили ключи от квартиры
Пенсионеру из Тольятти, сделавшему прививку от коронавируса, победителю викторины "Вакцинация – это жизнь!" вручили ключи от квартиры в Самаре, сообщает... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T16:49
2021-12-03T17:24
общество
самарская область
самара
дмитрий азаров
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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САМАРА, 3 дек – РИА Новости. Пенсионеру из Тольятти, сделавшему прививку от коронавируса, победителю викторины "Вакцинация – это жизнь!" вручили ключи от квартиры в Самаре, сообщает пресс-служба правительства региона."Сегодня, 3 декабря, вручили ключи от новой однокомнатной квартиры в Самаре первому победителю викторины "Вакцинация – это жизнь!" Евстигнееву Виктору Константиновичу. Напомним, 83-летний пенсионер из Тольятти выиграл первый приз викторины 24 ноября в прямом эфире первого розыгрыша", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, официально выдача призов победителям розыгрыша от 24 ноября стартует 10 декабря, но для первого победителя викторины, который не мог поверить своей удаче, организаторы сделали исключение, несмотря на то, что в новостройке еще не полностью закончены отделочные работы."Мне позвонили, сказали, что я выиграл квартиру. Конечно, я не поверил, это как такое возможно? Я поверил только вот сейчас, когда зашёл и увидел своими глазами квартиру", - цитирует Евстигнеева пресс-служба.Ключи от новой квартиры вручала член попечительского совета викторины, заслуженный врач РФ, председатель комиссии по общественному контролю общественной палаты Самарской области Галина Гусарова. "Особенно приятно, что приз достался человеку в очень уважаемом возрасте. Виктор Константинович признался, что он осознанно принял решение вакцинироваться, убедил всех своих детей и внуков вакцинироваться. И я уверена, что все, кто сегодня увидит Виктора Константиновича, кто еще не принял ответственного решения, задумаются о вакцинации", - приводит слова Гусаровой пресс-служба.Викторина стартовала в Самарской области 15 ноября, ее инициаторами выступили общественная палата региона и областное министерство здравоохранения, мероприятие поддержал губернатор Дмитрий Азаров. Первые победители были определены 24 ноября, тогда в розыгрыше участвовало 183 002 уникальных номера. Обладателем квартиры стал 83-летний Виктор Евстигнеев из Тольятти, автомобиля - Инна Алтухова из села Обшаровка Самарской области.Второй розыгрыш ценных призов – квартиры в Самаре, автомобиля и тысячи подарочных сертификатов номиналом по 4 тысячи рублей – состоится 8 декабря, третий пройдет 22 декабря. Уточняется, что принять участие в викторине могут все зарегистрированные и проживающие на территории Самарской области граждане РФ, прошедшие вакцинацию с 24 сентября 2020 года по 20 декабря 2021 года. Для участия в викторине необходимо следовать инструкциям на сайте "Карта жителя Самарской области". Информацию о розыгрыше также можно получить по телефону горячей линии 8-800-511-63-03 ежедневно с 9.00 (8.00 мск) до 20.00 (19.00 мск).
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общество, самарская область, самара, дмитрий азаров, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
16:49 03.12.2021 (обновлено: 17:24 03.12.2021)
 
Победителю викторины "Вакцинация – это жизнь!" вручили ключи от квартиры

Победителю викторины "Вакцинация – это жизнь!" вручили ключи от квартиры в Самаре

© Фото : Предоставлено правительством Самарской областиВручение ключей от квартиры победителю викторины "Вакцинация – это жизнь!"
Вручение ключей от квартиры победителю викторины Вакцинация – это жизнь! - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© Фото : Предоставлено правительством Самарской области
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САМАРА, 3 дек – РИА Новости. Пенсионеру из Тольятти, сделавшему прививку от коронавируса, победителю викторины "Вакцинация – это жизнь!" вручили ключи от квартиры в Самаре, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Сегодня, 3 декабря, вручили ключи от новой однокомнатной квартиры в Самаре первому победителю викторины "Вакцинация – это жизнь!" Евстигнееву Виктору Константиновичу. Напомним, 83-летний пенсионер из Тольятти выиграл первый приз викторины 24 ноября в прямом эфире первого розыгрыша", - говорится в сообщении.
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По данным пресс-службы, официально выдача призов победителям розыгрыша от 24 ноября стартует 10 декабря, но для первого победителя викторины, который не мог поверить своей удаче, организаторы сделали исключение, несмотря на то, что в новостройке еще не полностью закончены отделочные работы.
"Мне позвонили, сказали, что я выиграл квартиру. Конечно, я не поверил, это как такое возможно? Я поверил только вот сейчас, когда зашёл и увидел своими глазами квартиру", - цитирует Евстигнеева пресс-служба.
Ключи от новой квартиры вручала член попечительского совета викторины, заслуженный врач РФ, председатель комиссии по общественному контролю общественной палаты Самарской области Галина Гусарова. "Особенно приятно, что приз достался человеку в очень уважаемом возрасте. Виктор Константинович признался, что он осознанно принял решение вакцинироваться, убедил всех своих детей и внуков вакцинироваться. И я уверена, что все, кто сегодня увидит Виктора Константиновича, кто еще не принял ответственного решения, задумаются о вакцинации", - приводит слова Гусаровой пресс-служба.
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Викторина стартовала в Самарской области 15 ноября, ее инициаторами выступили общественная палата региона и областное министерство здравоохранения, мероприятие поддержал губернатор Дмитрий Азаров. Первые победители были определены 24 ноября, тогда в розыгрыше участвовало 183 002 уникальных номера. Обладателем квартиры стал 83-летний Виктор Евстигнеев из Тольятти, автомобиля - Инна Алтухова из села Обшаровка Самарской области.
Второй розыгрыш ценных призов – квартиры в Самаре, автомобиля и тысячи подарочных сертификатов номиналом по 4 тысячи рублей – состоится 8 декабря, третий пройдет 22 декабря. Уточняется, что принять участие в викторине могут все зарегистрированные и проживающие на территории Самарской области граждане РФ, прошедшие вакцинацию с 24 сентября 2020 года по 20 декабря 2021 года. Для участия в викторине необходимо следовать инструкциям на сайте "Карта жителя Самарской области". Информацию о розыгрыше также можно получить по телефону горячей линии 8-800-511-63-03 ежедневно с 9.00 (8.00 мск) до 20.00 (19.00 мск).
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