https://ria.ru/20211203/kuzbass-1761952754.html

Прокуратура Кузбасса проверит данные о смоге над Киселевском

Прокуратура Кузбасса проверит данные о смоге над Киселевском - РИА Новости, 03.12.2021

Прокуратура Кузбасса проверит данные о смоге над Киселевском

Новокузнецкая природоохранная прокуратура организовала проверку информации о загрязнении воздуха в городе Киселевске Кемеровской области, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T08:58

2021-12-03T08:58

2021-12-03T08:58

происшествия

кемеровская область

киселевск

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

жкх

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КЕМЕРОВО, 3 дек - РИА Новости. Новокузнецкая природоохранная прокуратура организовала проверку информации о загрязнении воздуха в городе Киселевске Кемеровской области, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.Ранее местные СМИ опубликовали фото и видео грязного снега и смога над Киселевском."Новокузнецкой межрайонной природоохранной прокуратурой в ходе мониторинга средств массовой информации выявлена публикация о загрязнении воздуха в городе Киселевске. В связи с этим природоохранной прокуратурой организована проверка исполнения требований законодательства об охране атмосферного воздуха, в том числе с привлечением специалистов Росприроднадзора и Роспотребнадзора", – говорится в сообщении.Отмечается, что запрошены сведения и документы у угледобывающих предприятий города, данные о результатах социально-гигиенического мониторинга, чтобы определить потенциальные источники загрязнения воздуха.В ходе проверки планируется оценить полноту и эффективность принятых надзорными органами мер. Прокуратура обещает отреагировать, если будут выявлены нарушения.

https://ria.ru/20211202/proverka-1761878589.html

кемеровская область

киселевск

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происшествия, кемеровская область, киселевск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), жкх