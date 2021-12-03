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Прокуратура Кузбасса проверит данные о смоге над Киселевском
Прокуратура Кузбасса проверит данные о смоге над Киселевском - РИА Новости, 03.12.2021
Прокуратура Кузбасса проверит данные о смоге над Киселевском
Новокузнецкая природоохранная прокуратура организовала проверку информации о загрязнении воздуха в городе Киселевске Кемеровской области, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T08:58
2021-12-03T08:58
2021-12-03T08:58
происшествия
кемеровская область
киселевск
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
жкх
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КЕМЕРОВО, 3 дек - РИА Новости. Новокузнецкая природоохранная прокуратура организовала проверку информации о загрязнении воздуха в городе Киселевске Кемеровской области, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.Ранее местные СМИ опубликовали фото и видео грязного снега и смога над Киселевском."Новокузнецкой межрайонной природоохранной прокуратурой в ходе мониторинга средств массовой информации выявлена публикация о загрязнении воздуха в городе Киселевске. В связи с этим природоохранной прокуратурой организована проверка исполнения требований законодательства об охране атмосферного воздуха, в том числе с привлечением специалистов Росприроднадзора и Роспотребнадзора", – говорится в сообщении.Отмечается, что запрошены сведения и документы у угледобывающих предприятий города, данные о результатах социально-гигиенического мониторинга, чтобы определить потенциальные источники загрязнения воздуха.В ходе проверки планируется оценить полноту и эффективность принятых надзорными органами мер. Прокуратура обещает отреагировать, если будут выявлены нарушения.
https://ria.ru/20211202/proverka-1761878589.html
кемеровская область
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РИА Новости
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происшествия, кемеровская область, киселевск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), жкх
Прокуратура Кузбасса проверит данные о смоге над Киселевском
Прокуратура Кузбасса проверит данные о загрязнении воздуха в городе Киселевске